David Medrano confirma partido de México en Guadalajara para octubre

En medio de especulaciones y versiones cruzadas, el periodista David Medrano ha puesto claridad sobre el próximo destino de la Selección Mexicana : el conjunto Azteca jugará en Guadalajara ante Ecuador el 14 de octubre de 2025, en el Estadio Akron, como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026.

La noticia, que será oficializada por la Federación Mexicana de Futbol en los próximos días, representa el regreso del combinado nacional a la casa de las Chivas, en una fecha FIFA que se anticipa intensa. El partido no solo servirá como ensayo deportivo, sino también como simulacro logístico para Jalisco, una de las sedes mundialistas. Seguridad, movilidad y operación serán evaluadas en este encuentro que marcará un punto de partida para la infraestructura local.

¿Cuándo sería el supuesto partido entre México vs Argentina en octubre?

Mientras tanto, desde Argentina, medios como TyC Sports y Gastón Edul aseguraban que México enfrentaría a la Albiceleste en Chicago durante esa misma ventana internacional. El rumor creció con fuerza, alimentado por la cancelación de la gira argentina en China y la búsqueda de rivales sudamericanos en suelo estadounidense. Incluso se hablaba de un posible duelo en Soldier Field entre el 8 y el 14 de octubre.

Sin embargo, la confirmación del partido contra Ecuador en Guadalajara parece descartar esa posibilidad. México ya tiene pactado otro amistoso el 11 de octubre ante Colombia en Arlington, Texas, lo que complica aún más la logística para un tercer encuentro en tan corto tiempo.

¿Qué importancia tendrá el duelo ante Ecuador para México?

Para el equipo dirigido por Javier Aguirre, el duelo ante Ecuador será una prueba de nivel ante un rival competitivo de CONMEBOL. México viene de conquistar la Copa Oro tras vencer a Estados Unidos, pero también ha mostrado altibajos en sus últimos amistosos. Este partido será clave para ajustar piezas y evaluar convocatorias rumbo a la justa mundialista.

La afición tapatía, por su parte, tendrá el regreso de la Selección Azteca a su ciudad, en un escenario que se ha modernizado para recibir partidos de alto calibre. El Estadio Akron se vestirá de verde, blanco y rojo, en una noche que promete emociones y que, por ahora, aleja el fantasma de un enfrentamiento con Argentina.

Guadalajara será el epicentro del futbol mexicano en octubre. Y Ecuador, el rival que pondrá a prueba al conjunto del Vasco en su camino hacia 2026.

