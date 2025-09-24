México suma una medalla más en el Mundial de Paranatación gracias a Fabiola Ramírez; así la consiguió

El Mundial de Paranatación 2025 ha sido un auténtico éxito para la delegación nacional, la cual no deja de cosechar triunfos a nivel individual. Ahora, es turno de hablar de Fabiola Ramírez, la última atleta que le dio a México una nueva medalla durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

El nombre de Fabiola Ramírez se ha vuelto tendencia en las redes dado que obtuvo una medalla de bronce en el Mundial de Paranatación 2026, mismo que se celebra en Singapur. Con ello, demuestra que México continúa siendo potencia en disciplinas con alguna discapacidad, por lo que es preciso que sepas cómo se ganó esta presea.

¿Cómo logró Fabiola Ramírez la medalla en el Mundial de Paranatación?

Fabiola Ramírez, quien también logró ser medallista olímpica en Tokio 2020, llegó al Mundial de Paranatación 2025 como una de las favoritas a subir al trono. Fue así como la mexicana cumplió con los pronósticos al sumar su primera presea mundial luego del tercer lugar que obtuvo en este evento.

Te puede interesar: WWE prepara espectacular cartelera para Crown Jewel; ¿quiénes estarían en ella?

Te puede interesar: ¿Quién fue Evan Bourne y por qué la WWE lo despidió pese a su impacto?

🇲🇽 ¡Un día más, una medalla más para México en el Mundial de Para Natación #Singapur 2025! 🥉



Fabiola Ramírez se cuelga el bronce, y demuestra su grandeza en la alberca.#DiplomaciaDeportivaMX pic.twitter.com/5yoHg8fA91 — Embajada de México en Singapur (@EmbaMexSing) September 24, 2025

Fabiola Ramírez obtuvo el bronce en la final de los 200 metros libres S2 del Mundial de Paranatación 2025 luego de cerrar con un tiempo de 5:12.66. Este tiempo, además de convertirla en la tercera mejor de la final, también la coloca con un nuevo récord a nivel América, lo cual habla de sus virtudes en dicha disciplina.

¿Cómo le ha ido a México en el Mundial de Paranatación 2025?

La participación de México en el Mundial de Paranatación ha sido por demás llamativa, pues después de algunos días de competición la delegación nacional ha sumado un total de cinco medallas, mismas de las cuales una es de oro, una de plata y tres de bronce, sumando la última obtenida por Fabiola Ramírez.

🥉🔥 ¡Bronce y Récord de América!



🇲🇽 La medallista paralímpica mexicana, Fabiola Ramírez Martínez brilló en los 200m libres S2, donde conquista la medalla de bronce🥉con un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que no solo consigue la medalla, sino también Récord de América🏊‍♀️🌟. pic.twitter.com/8lVtd8gYeP — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 24, 2025

Cabe mencionar que la única presea de oro obtenida por México hasta ahora llegó por obra de Arnulfo Castorena , quien se convirtió en el mejor de todos en la prueba de 50 metros pecho SB2, demostrando con ello que es uno de los mejores atletas que el país ha tenido en su historia gracias a sus ocho medallas -hasta ahora- en campeonatos mundiales.