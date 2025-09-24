deportes
Nota

México suma una medalla más en el Mundial de Paranatación gracias a Fabiola Ramírez; así la consiguió

Fabiola Ramírez hizo que México nuevamente estuviera en el debate dentro del Mundial de Paranatación luego de la medalla que obtuvo. Conoce más al respecto.

mexico-medalla-mundial-de-paranatacion-fabiola-ramirez.jpg
Instagram: Fabiola Ramírez
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El Mundial de Paranatación 2025 ha sido un auténtico éxito para la delegación nacional, la cual no deja de cosechar triunfos a nivel individual. Ahora, es turno de hablar de Fabiola Ramírez, la última atleta que le dio a México una nueva medalla durante la mañana de este miércoles 24 de septiembre.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

El nombre de Fabiola Ramírez se ha vuelto tendencia en las redes dado que obtuvo una medalla de bronce en el Mundial de Paranatación 2026, mismo que se celebra en Singapur. Con ello, demuestra que México continúa siendo potencia en disciplinas con alguna discapacidad, por lo que es preciso que sepas cómo se ganó esta presea.

¿Cómo logró Fabiola Ramírez la medalla en el Mundial de Paranatación?

Fabiola Ramírez, quien también logró ser medallista olímpica en Tokio 2020, llegó al Mundial de Paranatación 2025 como una de las favoritas a subir al trono. Fue así como la mexicana cumplió con los pronósticos al sumar su primera presea mundial luego del tercer lugar que obtuvo en este evento.

Fabiola Ramírez obtuvo el bronce en la final de los 200 metros libres S2 del Mundial de Paranatación 2025 luego de cerrar con un tiempo de 5:12.66. Este tiempo, además de convertirla en la tercera mejor de la final, también la coloca con un nuevo récord a nivel América, lo cual habla de sus virtudes en dicha disciplina.

¿Cómo le ha ido a México en el Mundial de Paranatación 2025?

La participación de México en el Mundial de Paranatación ha sido por demás llamativa, pues después de algunos días de competición la delegación nacional ha sumado un total de cinco medallas, mismas de las cuales una es de oro, una de plata y tres de bronce, sumando la última obtenida por Fabiola Ramírez.

Cabe mencionar que la única presea de oro obtenida por México hasta ahora llegó por obra de Arnulfo Castorena , quien se convirtió en el mejor de todos en la prueba de 50 metros pecho SB2, demostrando con ello que es uno de los mejores atletas que el país ha tenido en su historia gracias a sus ocho medallas -hasta ahora- en campeonatos mundiales.

