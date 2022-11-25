Probabilidades de que México avance a Octavos de Final de Qatar 2022

Luego del empate de México frente a Polonia en el inicio de la Copa del Mundo, las probabilidades de la Selección Mexicana para avanzar a la siguiente ronda de Qatar 2022 lucen viables.

Con el punto conseguido contra la escuadra de las ‘Águilas Blancas’, el equipo dirigido por Gerardo Martino aumenta sus opciones para seguir en la competencia. Y es que combinado con la sorpresiva derrota de Argentina frente a Arabia Saudita, la Selección Azteca tiene la posibilidad de dejar eliminado al cuadro de Lionel Scaloni.

El encuentro ante Argentina puede marcar el futuro de México en la Copa del Mundo. Contra una albiceleste

que va a buscar sumar tres puntos en busca de seguir con vida en el torneo, la Selección Mexicana puede conseguir su pase a los Octavos de Final derrotando a Argentina.

Si el equipo del ‘Tata’ Martino logra sumar tres puntos frente a la ‘Scaloneta’ y el compromiso de Polonia vs Arabia Saudita termina empatado, México puede tener 4 puntos junto con el cuadro de Medio Oriente, lo que obliga a las ‘Águilas Blancas’ a vencer a Argentina por una mejor diferencia de goles para quedarse con el segundo puesto en la última fecha.

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Partidos del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022

En la Jornada 2 de la Fase de Grupos, la Selección Mexicana se mide a Argentina el 26 de noviembre en la cancha del Estadio Lusail. Por su parte, Polonia tiene como rival a Arabia Saudita en el Education City Stadium.

Finalmente, en la Fecha 3 de la primera etapa de la competencia, México se mide a Arabia Saudita el 30 de noviembre y la escuadra liderada por Robert Lewandowski va contra el cuadro comandado por Lionel Scaloni y Lionel Messi.

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