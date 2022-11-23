Rival de la Selección Mexicana sufre baja en el Mundial de Qatar 2022

Uno de los rivales de la Selección Mexicana ha sufrido una baja tras la Jornada 1 de la Fase de Grupos. La Selección de Arabia Saudita, dio a conocer la baja de su defensa, Yasser al Shahrani, quien se va a perder el resto del Mundial.

El zaguero del conjunto de Medio Oriente fue operado por fractura de mandíbula en el choque que tuvo con el portero de su equipo, Mohammed Al-Owais, en los primeros minutos del partido contra Argentina.

Por orden del príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed Bil Salman, Al Shahrani fue trasladado en jet privado a un hospital de Alemania para sanar la lesión tras haber sido operado de urgencia por una hemorragia interna.

Atendido en el terreno de juego durante varios minutos, el jugador fue finalmente evacuado en camilla y llevado a un hospital.

"Quiero tranquilizar sobre mi estado de salud, estoy mejor. No me olviden en sus rezos. Felicidades por la victoria. Gracias”, dijo el jugador mediante sus redes sociales.

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Arabia Saudita lidera el Grupo C de Qatar 2022

Arabia Saudita lidera el Grupo C del Mundial de Qatar tras su victoria frente a Argentina y el empate que firmaron Polonia y México.

El cuadro dirigido por Hervé Renard, es el tercer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo. Ambas escuadras se van a enfrentar el 30 de noviembre en la cancha del Estadio Lusail.

Será la sexta ocasión en la que México y Arabia Saudita se enfrenten. Anteriormente, ambos equipos chocaron en tres ocasiones en Copa Confederaciones con saldo de tres triunfos para la Selección Azteca.

Posteriormente, volvieron a isputar dos juegos amistosos con saldo de una victoia para México y un empate.

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