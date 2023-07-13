Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Quedó definida la Gran Final de la Copa Oro 2023

Todo listo para para la Gran Final de la Copa Oro 2023, México y Panamá se medirán por primera vez en la historia en un partido por el título del torneo

Luis Chávez
|Crédito: Getty Images

Escrito por: Omar Moro

Lista la Gran Final de la Copa Oro 2023. En el SoFi Stadium, la Selección Mexicana se medirá ante la escuadra de Panamá, el próximo domingo 16 de julio, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los Deus desde Los Angeles.

Golazo de Luis Chávez | México 2-0 Jamaica Copa Oro 2023

Esta será la décima final que dispute el conjunto azteca desde este formato del torneo, donde ha salido ganador en ocho ocasiones, la última en el 2019, cuando derrotaron a Estados Unidos, por pizarra de 1-0, con gol de Jonathan Dos Santos.

Por su parte, Panamá disputará por tercera ocasión en su historia el partido por el título de la Concacaf. En 2005 cayeron en penaltis contra el conjunto de las Barras y las Estrellas, en el 2013 también se quedaron con el subcampeonato, pues perdieron 1-0 ante el mismo rival.

Te puede interesar: Panamá elimina a Estados Unidos de la Copa Oro en dramática tanda de penales

¿Cómo llegaron México y Panamá a la Final de Copa Oro?

Primero los canaleros se fueron hasta la tanda de los 11 pasos, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, y 1-1 en los tiempos extra, para eliminar a uno de los grandes favoritos, Estados Unidos, y culminar el fracaso de las Barras y las Estrellas.

Por su parte, la Selección Azteca no tuvo problemas para derrotar a Jamaica, gracias a los goles de Henry Martín, Luis Chávez y el 'Piojo' Alvarado, siendo el segundo uno de los mejores tantos en lo que va del torneo, de hecho, a varios los hizo recordar el que anotó en el Mundial de Qatar 2022.

Te puede interesar: Rayados buscaría fichar a Luis Chávez para el Apertura 2023

¿Cuándo se juega el México vs Panamá en la Final de la Copa Oro?

El duelo será este domingo 16 de julio de 2023, cuando el espectacular SoFi Stadium abra sus puertas y reciba el trofeo de la Copa Oro, que peleará México y Panamá, en una final inédita en este torneo.

No te pierdas el partido por el título por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:50 PM (tiempo del centro de México), con los Deus de la Narración: Christian Martinoli, Luis García, Zaguito y Jorge Campos, desde Los Angeles.

Tags relacionados
Selección Mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP