Quedó definida la Gran Final de la Copa Oro 2023

Lista la Gran Final de la Copa Oro 2023. En el SoFi Stadium, la Selección Mexicana se medirá ante la escuadra de Panamá, el próximo domingo 16 de julio, duelo que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, con los Deus desde Los Angeles.

Golazo de Luis Chávez | México 2-0 Jamaica Copa Oro 2023

Esta será la décima final que dispute el conjunto azteca desde este formato del torneo, donde ha salido ganador en ocho ocasiones, la última en el 2019, cuando derrotaron a Estados Unidos, por pizarra de 1-0, con gol de Jonathan Dos Santos.

Por su parte, Panamá disputará por tercera ocasión en su historia el partido por el título de la Concacaf. En 2005 cayeron en penaltis contra el conjunto de las Barras y las Estrellas, en el 2013 también se quedaron con el subcampeonato, pues perdieron 1-0 ante el mismo rival.

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¿Cómo llegaron México y Panamá a la Final de Copa Oro?

Primero los canaleros se fueron hasta la tanda de los 11 pasos, luego de igualar 0-0 en el tiempo regular, y 1-1 en los tiempos extra, para eliminar a uno de los grandes favoritos, Estados Unidos, y culminar el fracaso de las Barras y las Estrellas.

Por su parte, la Selección Azteca no tuvo problemas para derrotar a Jamaica, gracias a los goles de Henry Martín, Luis Chávez y el 'Piojo' Alvarado, siendo el segundo uno de los mejores tantos en lo que va del torneo, de hecho, a varios los hizo recordar el que anotó en el Mundial de Qatar 2022.

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¿Cuándo se juega el México vs Panamá en la Final de la Copa Oro?

El duelo será este domingo 16 de julio de 2023, cuando el espectacular SoFi Stadium abra sus puertas y reciba el trofeo de la Copa Oro, que peleará México y Panamá, en una final inédita en este torneo.

No te pierdas el partido por el título por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de las 5:50 PM (tiempo del centro de México), con los Deus de la Narración: Christian Martinoli, Luis García, Zaguito y Jorge Campos, desde Los Angeles.

