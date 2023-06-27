Posibles rivales de Estados Unidos en Cuartos de Final de la Copa Oro

La Copa Oro 2023 está por terminar su primera jornada de la Fase de Grupos y empiezan a salir los equipos candidatos para poder pelear por el título. Tres de los grandes candidatos son: Estados Unidos, México y Canadá.

En el Grupo A, Estados Unidos y Jamaica son los favoritos para pasar a la siguiente fase, pero Trinidad y Tobago podría dar la sorpresa pues se encuentra en el primer lugar con tres puntos.

En el Grupo B, México lidera el grupo y es seguido por Haití. Se espera que los dos equipos puedan avanzar a la siguiente fase. En el Grupo C, Panamá y Martinica son líderes del grupo pero es uno de los más cerrados pues El Salvador y Costa Rica buscarán seguir avanzando

Por último, en el Grupo D, disputan su primera jornada este martes 27 de junio de 2023. pero el conjunto de Canadá y Cuba, pintan como los máximos favoritos para avanzar a los cuartos de final.

Resumen: México 4-0 Honduras | Grupo B, Copa Oro 2023

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El rival que tendría Estados Unidos en Cuartos de Final

Estados Unidos aún tiene dos partidos más por disputar en la Fase de Grupos de la Copa Oro 2023, en caso de que logre clasificar a la siguiente fase su rival dependerá del lugar en que quede en su grupo y del lugar en que quede alguno de los equipos del Grupo D.

En caso de que quede en el primer lugar, se enfrentaría al equipo que quede en el segundo lugar del Grupo D. Pero en caso de que quede en el segundo lugar de la tabla, se enfrentaría al equipo que quede en el primer lugar del grupo D. Entre los equipos que están en el grupo son: Canadá, Cuba, Guadalupe y Guatemala.

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