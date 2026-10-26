Home run: México será sede de un torneo clave para los Juegos Olímpicos de LA 2028

México tendrá una cita importante en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Resulta que nuestro país fue elegido para recibir un torneo que pondrá en juego el sueño de regresar a la máxima justa deportiva, donde la selección nacional ya sabe lo que significa quedarse a un paso del podio.

Se trata del Clasificatorio Olímpico de Sóftbol Femenil de las Américas, una competencia que reunirá a seis selecciones. La novena mexicana tendrá la posibilidad de buscar su boleto ante su afición, aunque antes contará con otra oportunidad para conseguirlo.

¿Cuándo será el clasificatorio olímpico de sóftbol en México?

El torneo está programado del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2027, de acuerdo con el comunicado específico del convenio entre la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Por ahora, la ciudad anfitriona y el estadio están pendientes de anunciarse. El acuerdo fue firmado por Rommel Pacheco, director de CONADE, y Riccardo Fraccari, presidente de la WBSC, durante una visita a las oficinas del organismo en Pully, Suiza.

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¿Cuántos boletos para Los Ángeles 2028 entregará el torneo?

Las seis selecciones participantes competirán por una plaza directa para los Juegos Olímpicos de LA 2028. El equipo que termine en el primer lugar conseguirá su clasificación.

Sin embargo, los conjuntos que finalicen en segundo y tercer puesto mantendrán sus posibilidades: avanzarán al Clasificatorio Final, donde enfrentarán a los equipos procedentes de las eliminatorias de Asia/Oceanía y Europa/África.

Ese último certamen entregará otro boleto olímpico y deberá celebrarse, como máximo, en marzo de 2028. Por lo tanto, México podría encontrar una oportunidad adicional si no logra ganar el torneo continental, pero termina entre los tres primeros.

México podría clasificar a LA 2028 antes del preolímpico en casa

La primera oportunidad llegará meses antes. México disputará las Finales de la Copa Mundial de Sóftbol Femenino, que se celebrarán del 5 al 11 de abril de 2027 en Redcliffe, Australia.

La selección mexicana aseguró su presencia después de vencer 8-6 a China, el pasado 16 de septiembre, en el partido decisivo de los playoffs del grupo celebrado en Oklahoma City.

En Australia, la plaza olímpica corresponderá al equipo mejor ubicado que todavía no esté clasificado. Esto es importante porque Estados Unidos ya tiene su participación garantizada como anfitrión de los Juegos.