México 3-0 Surinam | Resumen Nations League Concacaf

La selección mexicana derrotó por 3-0 a Surinam y comenzó con buen pie su participación en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Luis Reyes, Henry Martin y Erick Sánchez convirtieron por México, que dominó, aunque dejó ir algunas oportunidades ofensivas.

Con un equipo alternativo, con varios jóvenes, México dominó la primera mitad; tuvo la posesión de la pelota 69 por 31 y ejecutó 11 disparos a puerta, por dos el rival.

Apenas en el minuto tres, el cuadro del entrenador argentino Gerardo Martino tomó ventaja; en un balón rechazado en una falla de la defensa, Reyes dio una media vuelta y de zurda puso la pelota en la red para el 1-0.

Los mexicanos fueron dueños del partido y en el minuto 31 dejaron ir el segundo gol en una llegada al área de Diego Laínez con todo a favor; poco después el jugador del Betis de España provocó un penalti, bien cobrado por Henry Martin, el 2-0.

El guardameta surinamés, Warner Hahn, salvó a su equipo en el 56 al desviar un peligroso disparo de Lainez y Luis Romo dejó ir una posibilidad clara de gol, en el 68, para confirmar la falta de contundencia del tri.

Marcelo Flores falla un tiro penal

Hahn derribó a Orbelín Pineda en el área y provocó otro penalti, fallado por Marcelo Flores.

México anotó su tercer gol en el 94, con un golpe de derecha de Sánchez desde fuera del área.

Después de tres fechas, Jamaica lidera el grupo 1 con cuatro puntos, uno más que México y tres sobre Surinam. Este martes México visitará a Jamaica.