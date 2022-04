México vs Argentina en Qatar 2022 de los partidos con mayor demanda

El arranque del Mundial de Qatar 2022 se acerca y con ello, se han hecho distintas fases de venta de boletos para la afición que desee asistir a la justa mundialista. Fue así como se dio a conocer que el México vs Argentina es uno de los juegos que más demanda ha tenido.

México y Argentina comparten el Grupo C de Qatar 2022 junto a Polonia y Arabia Saudita. El choque entre aztecas y argentinso será en la segunda fecha, pues el debut del equipo dirigido por Gerardo Martino será frente a los polacos.

México vs Argentina de los partidos con más boletos vendidos

Se terminó la fase de venta de boletos por Selección aleatoria y la FIFA informó que se registraron un total de 23.5 millones de demandas por parte de los aficionados. Cabe señalar que las solicitudes están en espera, pues se hará una revisión para determinar que cumplen con todas las normativas.

Los partidos que más demanda han tenido son: México vs Argentina, Inglaterra vs Estados Unidos, Argentina vs Arabia Saudita y Argentina vs Polonia. La Albiceleste de Lionel Messi vaya que ha llamado la atención, pues podría ser el último Mundial de Leo.

De igual manera se dio a conocer que los países que más boletos han pedido son el propio Qatar, además de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y evidentemente, México. Lo mismo sucedió en fases anteriores de venta de entradas.

El debut de la Selección Azteca en la Copa del Mundo de Qatar 2022 será el próximo 22 de noviembre enfrentando a Polonia. El México vs Argentina será cuatro días después, es decir el 26 del mismo mes. Al parecer, el choque entre la Albiceleste y los aztecas, tendrá un lleno espectacular.

