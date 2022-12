La crítica a la Selección Mexicana de un jugador de Monterrey

Después de la dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en la Fase de Grupos del Mundial de Qatar 2022, el colombiano Stefan Medina, defensa del Monterrey, dio su opinión este lunes sobre lo sucedido y confesó que deberá hacerse un análisis si se quiere mejorar.

“Es complicado hablar, pero seguro que debe haber una retroalimentación importante de cada uno de los integrantes para que en un futuro México pueda aspirar a cosas más importantes”, declaró Medina en conferencia de prensa.

El central habló del papel que tuvo la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar en la que fue eliminada en la Fase de Grupos luego de empatar con Polonia, caer ante Argentina y vencer a Arabia Saudita.

“Hablar desde lejos de la Selección Mexicana es difícil, creo que cada uno sabrá cuáles son sus fallas y qué deben potenciar de cara al siguiente Mundial”, agregó.

A pesar de que México no avanzó a octavos de final, luego de hacerlo de manera consecutiva desde el Mundial de Estados Unidos 1994, Medina consideró que el jugador de este país tiene las condiciones necesarias para competir al máximo nivel.

“Yo veo un gran potencial en el futbolista mexicano, le veo las cualidades para competir al nivel de los mejores del mundo y espero que eso se corrobore en un futuro no muy lejano”.

Los planes de Stefan Medina con Monterrey

Sobre los planes que tiene, Stefan Medina afirmó que luego de cinco años en Monterrey se siente en una posición estable, sin inquietud por moverse a otro fútbol.

“Estoy concentrado en el equipo, muy feliz, no importa si juego de central o de lateral, lo importantes es estar listo para sumar en este nuevo torneo. Además no he tenido oferta de otro equipo”, concluyó.