México vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los Cuartos de Final del Mundial Sub-20, HOY sábado 11 de octubre; marcador online

La Selección Mexicana sigue su camino en el Mundial Sub-20. Luego de haber eliminado a Chile, el equipo dirigido por Eduardo Arce se cita contra Argentina, escuadra que llega de vencer a Nigeria en los Octavos de Final.

En un duelo que promete grandes emociones, en ganador del partido en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos va a tener como rival a la Selección de España en la instancia de Semifinales, escuadra que más temprano derrotó a Colombia para avanzar a la antesala de la Gran Final de la Copa del Mundo de categorías inferiores

