Nota

México vs Argentina Sub-20: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY sábado 11 de octubre, juego de los Cuartos de Final del Mundial Chile 2025; marcador online y por internet

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego de México vs Argentina, correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo Sub-20 con sede en Chile

México vs Argentina, Mundial Sub-20
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
Luego de la victoria de Colombia vs España , México entra en escena y sigue su camino en el Mundial Sub 20. Tras haber eliminado a Chile, el equipo dirigido por Eduardo Arce se cita vs Argentina, escuadra que llega de vencer a Nigeria en los octavos de Ffinal.

En un duelo que promete grandes emociones, en ganador del partido en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos va a tener como rival a la Selección de Colombia en la instancia de semifinales, escuadra que más temprano derrotó a España para avanzar a la antesala de la Gran Final de la Copa del Mundo de categorías inferiores

Alineaciones de México vs Argentina

México: Emmanuel Ochoa, Everardo Lopez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, César Garza, Alexei Dominguez, Elias Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Tobias Ramirez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Maher Carrizo, Valentino Acuña, Alejo Sarco, Valente Pierani, Tomás Perez y Gianluca Prestianni.

Selección Mexicana
Selección Argentina
