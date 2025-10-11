México 0-1 Argentina Sub 20: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY sábado 11 de octubre de 2025, juego de los Cuartos de Final del Mundial Chile; marcador online por internet y en directo

Te puede interesar: Prensa de Argentina ELOGIA a Gilberto Mora en el Mundial Sub-20: “Un joven cuyo talento ya resuena a los 16 años”

Luego de la victoria de Colombia vs España , México entra en escena y sigue su camino en el Mundial Sub 20. Tras haber eliminado a Chile, el equipo dirigido por Eduardo Arce se cita vs Argentina, escuadra que llega de vencer a Nigeria en los octavos de Ffinal.

En un duelo que promete grandes emociones, en ganador del partido en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos va a tener como rival a la Selección de Colombia en la instancia de semifinales, escuadra que más temprano derrotó a España para avanzar a la antesala de la Gran Final de la Copa del Mundo de categorías inferiores

Alineaciones de México vs Argentina

México: Emmanuel Ochoa, Everardo Lopez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, César Garza, Alexei Dominguez, Elias Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Tobias Ramirez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Maher Carrizo, Valentino Acuña, Alejo Sarco, Valente Pierani, Tomás Perez y Gianluca Prestianni.

Te puede interesar: Calientan juego de México vs Argentina en el Mundial Sub-20: “Es hora de enfrentar a nuestro hijo”