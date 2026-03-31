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México vs Bélgica: Alineaciones del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

México se enfrenta a Bélgica, que ha revelado su 11 titular de miedo para enfrentar a un cuadro mexicano con algunas sorpresas para encarar el partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

México Bélgica alineaciones oficiales partido 31 de marzo
Detail of Mexico vs Belgium Shields during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Belgium (Belgica) at Soldier Field Stadium, on March 31, 2026 in Chicago Illinois, United States.|David Leah/David Leah

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

México se enfrenta a Bélgica este martes 31 de marzo en la cancha de Soldier Field, partido para el cual cuadro azteca y el belga han enviado a sus mejores hombres para tener este ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA que comienza en 71 días.

Javier Aguirre ha elegido a sus titulares para enfrentar a una potencia del mundo como lo es Bélgica que busca sumar una victoria en esta gira en la que hace unos días derrotó a Estados Unidos por goliza de 5-2.

El equipo europeo avisó que no viene a perder el tiempo, viaja tomando el partido ante Estados Unidos y México con toda seriedad cuando la Copa del Mundo está inminente a su comienzo.

Esta es la alineación de México para enfrentar a Bélgica

Portero: Raúl Tala Rangel
Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez
Medios: Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo
Delanteros: Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

El 11 de Aguirre tiene como modificaciones respecto al partido del sábado pasado ante Portugal, la inclusión de Orbelín Pineda y de Quiñones, y las salidas de Obed Vargas, Israel Reyes y Piojo Alvarado.

Ahora Quiñones tendrá la chance de ir de titular y con su movilidad y fuerza generar ocasiones de gol. También será la chance para Sánchez en la zaga que quiere ganarse un lugar y puede ser este uno de los últimos exámenes.

Llegó a pensarse que Memo Ochoa podría ir de titular en este juego repartiéndose un partido por arquero, pero se irá con Rangel y podría sospecharse que sería su arquero ya definido.

La alineación de Bélgica para enfrentar a México

Portero: Sels
Defensas: Castagne, De Winter, Ngoy y De Cuyper
Mediocampistas: Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio y Godts
Delanteros: Openda

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