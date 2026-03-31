México vs Bélgica: Alineaciones del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

México se enfrenta a Bélgica este martes 31 de marzo en la cancha de Soldier Field, partido para el cual cuadro azteca y el belga han enviado a sus mejores hombres para tener este ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA que comienza en 71 días.

Javier Aguirre ha elegido a sus titulares para enfrentar a una potencia del mundo como lo es Bélgica que busca sumar una victoria en esta gira en la que hace unos días derrotó a Estados Unidos por goliza de 5-2.

El equipo europeo avisó que no viene a perder el tiempo, viaja tomando el partido ante Estados Unidos y México con toda seriedad cuando la Copa del Mundo está inminente a su comienzo.

Esta es la alineación de México para enfrentar a Bélgica

Portero: Raúl Tala Rangel

Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez

Medios: Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo

Delanteros: Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones

El 11 de Aguirre tiene como modificaciones respecto al partido del sábado pasado ante Portugal, la inclusión de Orbelín Pineda y de Quiñones, y las salidas de Obed Vargas, Israel Reyes y Piojo Alvarado.

Ahora Quiñones tendrá la chance de ir de titular y con su movilidad y fuerza generar ocasiones de gol. También será la chance para Sánchez en la zaga que quiere ganarse un lugar y puede ser este uno de los últimos exámenes.

Llegó a pensarse que Memo Ochoa podría ir de titular en este juego repartiéndose un partido por arquero, pero se irá con Rangel y podría sospecharse que sería su arquero ya definido.

ESTE ES EL ONCE TITULAR PARA ENFRENTAR A BÉLGICA.



Así sale la escuadra comandada por Javier Aguirre para encarar el partido en contra de los Belgas, una vez más el Tala Rangel va de inicio 🧤#MiSelecciónAzteca #MéxicoBélgica



🔴 EN VIVO: México vs Bélgica, 6:50 PM por Azteca 7… pic.twitter.com/D18zdQjGF5 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 1, 2026

La alineación de Bélgica para enfrentar a México

Portero: Sels

Defensas: Castagne, De Winter, Ngoy y De Cuyper

Mediocampistas: Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio y Godts

Delanteros: Openda

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