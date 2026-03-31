México vs Bélgica: Alineaciones del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM
México se enfrenta a Bélgica, que ha revelado su 11 titular de miedo para enfrentar a un cuadro mexicano con algunas sorpresas para encarar el partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.
México se enfrenta a Bélgica este martes 31 de marzo en la cancha de Soldier Field, partido para el cual cuadro azteca y el belga han enviado a sus mejores hombres para tener este ensayo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA que comienza en 71 días.
Javier Aguirre ha elegido a sus titulares para enfrentar a una potencia del mundo como lo es Bélgica que busca sumar una victoria en esta gira en la que hace unos días derrotó a Estados Unidos por goliza de 5-2.
El equipo europeo avisó que no viene a perder el tiempo, viaja tomando el partido ante Estados Unidos y México con toda seriedad cuando la Copa del Mundo está inminente a su comienzo.
Esta es la alineación de México para enfrentar a Bélgica
Portero: Raúl Tala Rangel
Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez
Medios: Brian Gutiérrez, Erick Lira, Álvaro Fidalgo
Delanteros: Orbelín Pineda, Raúl Jiménez y Julián Quiñones
El 11 de Aguirre tiene como modificaciones respecto al partido del sábado pasado ante Portugal, la inclusión de Orbelín Pineda y de Quiñones, y las salidas de Obed Vargas, Israel Reyes y Piojo Alvarado.
Ahora Quiñones tendrá la chance de ir de titular y con su movilidad y fuerza generar ocasiones de gol. También será la chance para Sánchez en la zaga que quiere ganarse un lugar y puede ser este uno de los últimos exámenes.
Llegó a pensarse que Memo Ochoa podría ir de titular en este juego repartiéndose un partido por arquero, pero se irá con Rangel y podría sospecharse que sería su arquero ya definido.
ESTE ES EL ONCE TITULAR PARA ENFRENTAR A BÉLGICA.— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 1, 2026
Así sale la escuadra comandada por Javier Aguirre para encarar el partido en contra de los Belgas, una vez más el Tala Rangel va de inicio 🧤#MiSelecciónAzteca #MéxicoBélgica
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La alineación de Bélgica para enfrentar a México
Portero: Sels
Defensas: Castagne, De Winter, Ngoy y De Cuyper
Mediocampistas: Witsel, Tielemans, De Bruyne, Lukebakio y Godts
Delanteros: Openda
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