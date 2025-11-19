Sorteo del Mundial 2026 EN VIVO y GRATIS; conoce a los RIVALES de México
Disfruta completamente en vivo y gratis el sorteo de la justa veraniega que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, todo desde Washington DC.
¡La hora de la verdad! Ve completamente en vivo y gratis el Sorteo del Mundial 2026 que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México, el cual se llevará en Washington DC, Estados Unidos.
En el sorteo conoceremos cómo quedan los grupos y a todos los rivales que enfrentará México, de los cuales tenemos alguna idea gracias a los bombos que ya están establecidos.
La cita es este viernes 5 de diciembre en punto de las 10:45 am tiempo del centro de México.