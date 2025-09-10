deportes
México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY martes 9 de septiembre, partido rumbo al Mundial 2026; marcador online del juego amistoso

Sigue todas las acciones EN VIVO del juego entre la Selección Mexicana y Corea del Sur, partido amistoso en el Geodis Park rumbo a la Copa del Mundo 2026

México vs Corea del Sur
Oscar Rodríguez
Selección Azteca
México se mide vs Corea del Sur rumbo a la Copa del Mundo 2026. Dirigidos por Javier Aguirre, la escuadra nacional llega al partido luego de haber empatado sin goles ante Japón en la cancha del Oakland Coliseum. Del otro lado, los ‘Tigres de Asia’ encaran el partido tras haber derrotado a Estados Unidos por marcador de 2-0.

Para el partido de esta tarde en el Geodis Park, el combinado del ‘Vasco’ no cuenta con Edson Álvarez por lesión ni con César Montes, quien fue expulsado en el duelo frente a los ‘Samuráis Azules’.

Selección Mexicana
EN VIVO
