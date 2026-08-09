México vs Estados Unidos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 9 de agosto, por la final del premundial sub-20 de la Concacaf y rumbo a los Juegos Olímpicos LA 2028, marcador online

Espectacular partido desde el Estadio Azteca en busca del nuevo campeón del Premundial sub-20 de la Concacaf. La Selección Mexicana de Futvol se verá las caras con su similar de Estados Unidos en lo que pinta ser un partidazo desde el primer minuto. Los pupilos de Alex Diego llegan como ligeros favoritos por el tema de la localía, sin embargo, el cuadro de las Barras y las Estrellas sabe que puede aguadar la fiesta con un triunfo.

Te puede interesar: Jugador que pertenece a la Liga BBVA MX provoca una batalla campal con su festejo en Argentina