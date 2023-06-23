México vs Honduras: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO |Copa Oro 2023 | Fase de Grupos

La Selección Mexicana de futbol, ahora de la mano de Jaime Lozano debutará en la Copa Oro en su edición 2023 ante su similar de Honduras.

El partido se jugará en el Estadio NRG en Houston, Texas. Este primer partido de “El Jimmy” Lozano lo podrás seguir por TV Azteca en vivo y en directo.

Resumen México 1-0 Panamá Tercer lugar | Liga de Naciones CONCACAF

Edson Álvarez y Sebastián Córdova dudas ante Honduras

Los mediocampistas, Edson Álvarez y Sebastián Córdova son duda para medirse a los carrachos, pues no se han recuperado al 100 por ciento de sus lesiones, esto se definirá en las próximas horas.

Posible alineación de México vs Honduras

Con información de nuestro compañero, David Medrano, el portero titular sería Guillermo Ochoa, en el sector defensivo estaría Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez. Mientras que en la media cancha Luis Romo y Sebastián Córdova, serían los encargados de balancear el juego, junto con Carlos Rodríguez o Luis Chávez.

La zona del ataque, Uriel Antuna, Roberto Alvarado y como centro delantero, aún existe la duda entre Henry Martín o Santiago Giménez.

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Horario y donde ver México vs Honduras de Copa Oro

La Copa Oro arranca para Selección Mexicana en la Ciudad de Houston, lugar en el que se verá las caras ante Honduras en la primera fecha de la fase de grupos de este torneo.

El duelo arrancará a las 6:20 pm (Tiempo de la Ciudad de México) este domingo 25 de junio por medio de Azteca 7, el canal correcto, las plataformas digitales es decir aztecadeportes.com, la app oficial de TV Azteca Deportes, y los mejores momentos en nuestras redes sociales.

La narración estará a cargo de Christian Martinoli, en el análisis estará Luis García, en los comentarios estará Jorge Campos y Luis Roberto Alves Zague; a nivel de cancha estará David Medrano. Además toda la cobertura previa y post partido estará a cargo Omar Villarreal “El Chivahermano” y Gerardo Velázquez de León

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