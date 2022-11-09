México vs Irak EN VIVO horario y dónde ver | Partido Amistoso

Llega la penúltima prueba previo al Mundial de Qatar 2022, a 11 días del arranque de la justa. La Selección de México se mide contra su similar de Irak, encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes, en punto de la 1:45 PM (tiempo del centro de México).

VE AQUÍ MÉXICO VS IRAK EN VIVO

Para este encuentro, Gerardo Martino cuenta con puros jugadores de la Liga MX, además de Raúl Jiménez, quien milita en la Premier League, y Héctor Herrera del Houston Dynamo de la MLS; esto porque en el Viejo Continente los torneos no han terminado, y los 'europeos' de la Selección Mexicana reportarán hasta el lunes 14 de noviembre.

Te puede interesar: Los tres seleccionados mexicanos que se juegan el Mundial contra Irak

Posible alineación de Mexico vs Irak

De acuerdo con nuestro insider, David Medrano, el 'Tata' solo tendría una duda para el 11 inicial de México ante Irak, y se trata del centro delantero, pues no sabe si pondrá de arranque a Rogelio Funes Mori o Henry Martín; es un hecho que Jiménez no estará, y solo podría ver minutos frente a Suecia -segundo duelo de preparación-.

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo

Mediocampo: Charly Rodríguez, Luis Romo y Luis Chávez

Delanteros: Roberto Alvarado, Henry Martín/Funes Mori y Alexis Vega

Horario y dónde ver México vs Irak | Partido amistoso

No te pierdas el México vs Irak por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes, en punto de la 1:45 PM (tiempo del centro de México).

Te puede interesar: Los jugadores que reemplazarían al Tecatito en la Selección Mexicana

Además, claro, con el mejor equipo de narradores del mundo mundial, todos desde Girona, España; acompaña a Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano, en este penúltimo partido de la Selección Mexicana rumbo a Qatar 2022.