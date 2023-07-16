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Fútbol

México vs Panamá: alineaciones confirmadas | Final Copa Oro 2023

México vs Panamá es el duelo de la final de la edición 2023 de la Copa Oro; revisa las alineaciones del partido en el Estadio SoFi en Los Ángeles, California

Selección Mexicana

Escrito por: Ricardo Albarrán

Este domingo 16 de julio se disputará la final de la Copa Oro 2023 donde México y Panamá serán las selecciones en busca de coronarse en la Confederación de América del Norte. El partido será en el Estadio SoFi, de Los Ángeles, California, casa de los Rams y Chargers, equipos de la NFL.

Para llegar a la final de la edición 2023 de la Copa Oro, México eliminó a Jamaica por una diferencia de tres goles; mientras que Panamá dejó en el camino a Estados Unidos en una semifinal que se definió en la tanda de penales.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

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México vs Panamá: alineaciones confirmadas | Final Copa Oro 2023

La alineación de México para enfrentar a Panamá

  • Portero: Guillermo Ochoa
  • Defensas: Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes y Jorge Sánchez
  • Mediocampistas: Edson Álvarez, Luis Romo y Luis Chávez
  • Delanteros: Orbelín Pineda, Henry Martín y Uriel Antuna

La alineación de Panamá para enfrentar a México

  • Portero: Orlando Mosquera
  • Defensas: Erick Davis, Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar y Édgar Bárcenas
  • Mediocampistas: Aníbal Godoy, Alberto Quintero y Aldalberto Carrasquilla
  • Delanteros: Ismael Díaz y José Fajardo

México busca su doceavo título de Copa Oro, mientras Panamá el primero

Para la final de la Copa Oro 2023, las selecciones vivirán realidades distintas: México buscará su doceavo título del torneo de la Confederación de América del Norte; por su parte, Panamá estará ante la posibilidad de conseguir su primer trofeo del certamen, luego de caer en sus únicas dos finales disputadas

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¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Panamá?

En punto de las 17:50 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana, arrancará la transmisión de la final de la Copa Oro 2023: México vs Panamá a través de Azteca 7, con la narración inigualable de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, David Medrano, y todo el equipo de Fut Azteca. Además, el duelo estará disponible a través de la plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web www.tvazteca.com/aztecadeportes/ y aplicación oficial.

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