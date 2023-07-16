Este domingo 16 de julio se disputará la final de la Copa Oro 2023 donde México y Panamá serán las selecciones en busca de coronarse en la Confederación de América del Norte. El partido será en el Estadio SoFi, de Los Ángeles, California, casa de los Rams y Chargers, equipos de la NFL.

Para llegar a la final de la edición 2023 de la Copa Oro, México eliminó a Jamaica por una diferencia de tres goles; mientras que Panamá dejó en el camino a Estados Unidos en una semifinal que se definió en la tanda de penales.

Entrevista exclusiva con Edson Álvarez previo a la Final de Copa Oro 2023

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México vs Panamá: alineaciones confirmadas | Final Copa Oro 2023

La alineación de México para enfrentar a Panamá

Portero: Guillermo Ochoa

Defensas: Jesús Gallardo , Johan Vásquez , César Montes y Jorge Sánchez

, , y Mediocampistas: Edson Álvarez , Luis Romo y Luis Chávez

, y Delanteros: Orbelín Pineda, Henry Martín y Uriel Antuna

¡Desde el Palco! 🤩



Conoce el detrás de cámaras desde dónde nuestros comentaristas estarán narrando la Final de la Copa Oro.#FinalDeOro#MéxicovsPanamá 🇲🇽 vs 🇵🇦

📆 Domingo 16 de julio

⌚ 5:50 PM

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La alineación de Panamá para enfrentar a México

Portero: Orlando Mosquera

Defensas: Erick Davis , Andrés Andrade , Harold Cummings , Fidel Escobar y Édgar Bárcenas

, , , y Mediocampistas: Aníbal Godoy , Alberto Quintero y Aldalberto Carrasquilla

, y Delanteros: Ismael Díaz y José Fajardo

¡Llegaron los mejores comentaristas del planeta! 🤩



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📆 Domingo 16 de julio

⌚ 5:50 PM

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México busca su doceavo título de Copa Oro, mientras Panamá el primero

Para la final de la Copa Oro 2023, las selecciones vivirán realidades distintas: México buscará su doceavo título del torneo de la Confederación de América del Norte; por su parte, Panamá estará ante la posibilidad de conseguir su primer trofeo del certamen, luego de caer en sus únicas dos finales disputadas

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¿Cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO México vs Panamá?