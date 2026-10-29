Mhoni Vidente predice que Checo Pérez vivirá un susto horrible en el GP de México

Sergio ‘Checo’ Pérez regresará al Gran Premio de México como piloto de la Fórmula 1 tras haber estado ausente durante la temporada pasada. En esta ocasión, el mexicano correrá para la escudería de Cadillac y mantiene la expectativa muy alta entre los aficionados. Sin embargo, Mhoni Vidente predijo que sufrirá un inesperado susto durante la competencia.

El GP de México se llevará a cabo durante el fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el foco estará puesto en Checo Pérez. En este contexto, la tarotista realizó una predicción de cómo será la carrera del piloto tapatío y sorprendió al mencionar que sufrirá un susto que estará fuera de sus posibilidades.

¿Qué susto tendría Checo Pérez durante el GP de México?

“Se va a llevar un susto, y todos junto con él, porque va a temblar”, fue lo que expresó Mhoni Vidente en su canal de YouTube. Según su predicción, la Ciudad de México se verá afectada por un sismo durante el fin de semana que afectará a todos los pilotos, incluido Checo Pérez. Si bien es cierto que no vaticinó la intensidad del terremoto, tranquilizó al público.

Gran Premio de México, vista panorámica del Foro Sol en el Autódromo Hermanos Rodríguez F1.|Clive Rose/Getty Images

Eso no es todo, sino que la tarotista también predijo que lloverá durante el GP de México, afectando el rendimiento de algunos pilotos durante la carrera. De todos modos, Checo Pérez es reconocido por tener un buen desempeño en asfalto mojado, por lo que podría ser un punto a favor para mejorar su resultado final en el Hermanos Rodríguez.

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Mhoni Vidente predijo al ganador del GP de México

Para finalizar su predicción, la tarotista dejó en claro que Checo Pérez no finalizará la carrera entre los primeros puestos. De acuerdo a su visión, Kimi Antonelli será el vencedor del GP de México y Lewis Hamilton terminará en segundo lugar con su Ferrari.

En caso de cumplirse su predicción, el italiano se convertirá en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1. Todo está dado para que el piloto de Mercedes obtenga la corona en territorio mexicano gracias a la gran temporada que ha tenido de principio a fin.

Las predicciones de Mhoni Vidente no tienen ningún sustento científico, sin embargo, con los años se ha ganado cierta credibilidad de los usuarios por algunos vaticinios en los que ha acertado.

|REUTERS

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de México de F1 2026?

La carrera del Gran Premio de México 2026 se disputará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los pilotos deberán completar 71 vueltas al circuito de 4.304 kilómetros, donde Checo Pérez volverá a competir frente a su afición.

Previamente, el mexicano buscará conseguir una buena posición de salida durante la clasificación del sábado 31 de octubre, programada para las 15:00 horas. La actividad comenzará el viernes 30 con las primeras dos prácticas libres, que se realizarán a las 12:30 y 16:00 horas, respectivamente. Todos los horarios corresponden al centro de México.