Miami Hurricanes vs Indiana Hoosiers: Ver EN VIVO el resultado de la final colegial de la NCAA, hoy lunes 19 de enero, marcador online

El número uno de la NCAA se enfrenta a los Miami Hurricanes en un duelo con sabor caribeño para coronar al monarca del futbol americano colegial.

Escrito por:  Erick De la Rosa

El día esperado para todos los aficionados al futbol americano colegial llegó. Los Miami Hurricanes enfrentarán a los Indiana Hoosiers para definir al nuevo monarca de la NCAA. Fernando Mendoza; actual Heisman le dio un giro de 180 grados al programa colegial de su universidad y parten como favoritos al ser los sembrados número uno de la nación. Por otro lado, el cuadro de la Florida quiere dar una nueva campanada y tratará de acabar con el cuento de hadas de Indiana.

