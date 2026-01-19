Miami Hurricanes vs Indiana Hoosiers: Ver EN VIVO el resultado de la final colegial de la NCAA, hoy lunes 19 de enero, marcador online

El día esperado para todos los aficionados al futbol americano colegial llegó. Los Miami Hurricanes enfrentarán a los Indiana Hoosiers para definir al nuevo monarca de la NCAA. Fernando Mendoza; actual Heisman le dio un giro de 180 grados al programa colegial de su universidad y parten como favoritos al ser los sembrados número uno de la nación. Por otro lado, el cuadro de la Florida quiere dar una nueva campanada y tratará de acabar con el cuento de hadas de Indiana.

