El miembro de ‘los 4 Grandes’ que menos jugadores ha aportado a la Selección Nacional de México: ranking completo

Así como disputar una Copa del Mundo es el sueño de cualquier futbolista, el de los aficionados es ver a sus jugadores favoritos representando a su país. Por eso, en cada convocatoria de México, los fanáticos esperan ver varios representantes de sus equipos favoritos. Para América, Chivas, Cruz Azul y Pumas esto es habitual, aunque no en igualdad de condiciones.

Estos cuatro equipos han aportado futbolistas a la Selección Nacional en diversos Mundiales, debido a la gran cantidad de nombres diferenciales que suelen tener en sus planteles. Sin embargo, solo uno de estos clubes se alza como el que más le brindó a México; mientras que otro queda relegado a la cuarta posición.

Hasta la fecha, México participó de 16 Mundiales diferentes (el del año que viene será el 17) y en 15 de ellos tuvo al menos un jugador del América entre sus filas. Es por esto que no sorprende ver que las Águilas encabezan la lista con un total de 52 representantes desde la copa de Uruguay 1930 hasta Qatar 2022.

Muy cerca en el ranking aparecen las Chivas. Con su política de solo contratar jugadores mexicanos, el Rebaño Sagrado ha captado a varios cracks a lo largo de los años, lo que le permitió darle hasta 49 nombres al seleccionado tricolor en la cita mundialista.

De América y Chivas a Pumas y Cruz Azul hay una diferencia considerable. Pese a que los Universitarios han tenido un gran aporte en copas recientes, están muy lejos de los dos primeros puestos dado que se quedan en 27 representantes. Así y todo, superan a La Máquina, que sólo registra 23 nombres (empatado con Toluca).

Uno por uno, cuántos jugadores aportó cada equipo a México en Mundiales

Teniendo en cuenta solo equipos del fútbol mexicano (incluyendo clubes extintos), el aporte de cada uno a la Selección Nacional en Mundiales fue:

