Mientras en Atlético Nacional ganaba 360.000, el sueldazo de Efraín Juárez en Pumas

Efraín Juárez llegó el torneo pasado a Pumas para poder ayudar al equipo a recuperar su grandeza y, aunque fracasó en la Leagues Cup, después de ser eliminados de la mano del Inter Miami , quien no contó con Messi, el entrenador mexicano ha hecho buenas cosas para que el equipo tenga identidad. Una de las dudas que tiene la afición es cuánto gana el timonel con los universitarios. Percibe más que en Atlético Nacional.

Diversos reportes indican que Efraín Juárez ganaba en Colombia cuando dirigía al Atlético Nacional alrededor de 360 mil dólares al año, gracias a los 30 mil dólares al mes (560 mil pesos mexicanos) y ahora con los Pumas se embolsa 1,7M USD al año, un poco más de 140 mil (2.6 millones de pesos) mensualmente, cinco veces más de lo que percibía en Sudamérica, por lo que los directivos y aficiones confían en que no fracase.

@coach.efrainjuarez Efraín Juárez conquistó 3 títulos con otros equipos: uno con New York City y 2 con Atlético Nacional

El paso de Efraín Juárez con Pumas desde su llegada

El 1 de marzo de 2025 llegó Efraín Juárez a México para dirigir a los Pumas de la UNAM y logró meterlos al repechaje, pero no pudo trascender más con el equipo y, por lo mismo, solicitó refuerzos de poder para apuntalar a su equipo y así se lo cumplió la directiva.

Hasta el momento en la Liga BBVA MX solamente suman una victoria y fue ante el Querétaro antes de que el torneo local tuviera un parón por la Leagues Cup, certamen que estaba en sus manos avanzar a la siguiente ronda, pero tras caer en su último juego, se despidieron antes de lo esperado.

En los dos primeros partidos del Apertura 2025 los Pumas perdieron y mucho se dijo que fue por la inexperiencia de su arquero Rodrigo Parra, quien a los 17 años debutó en el primer equipo y cometió errores que le costaron los juegos.

Los partidos que se le vienen a los Pumas

El calendario de los Pumas no luce, para nada, sencillo ya que tras quedar eliminación su primer rival es el Necaxa de Fernando Gago que va de menos a más en la Liga BBVA MX y lograron sacarle un empate al América en la Jornada 3.

Para la Fecha 5, los de la UNAM se verán las caras contra el Toluca, actual campeón del torneo local y que se encuentra peleando los primeros lugares del campeonato.