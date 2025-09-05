Mientras Luis Malagón cuesta 8 millones, este es el precio del portero más barato de la Liga BBVA MX

Luis Malagón es el portero mejor valuado en la Liga BBVA MX con 8 millones de euros (174.8 millones de pesos), pero muy por debajo de él se ubica Óscar Jiménez como el arquero más barato del futbol mexicano, con un precio en el mercado de 75 mil euros (1.6 millones de pesos), según Transfermarkt. Lo anterior, pese a que el guardameta se fue del América en busca de más minutos, pero en León solo lo han dejado jugar un partido .

Malagón vive el mejor momento de su carrera tanto con América como con la Selección Mexicana, ya que en ambos equipos es el portero titular. Con las Águilas aspira a ganar su cuarto campeonato de liga; mientras que, con el combinado azteca, a disputar su primer Mundial en 2026. No obstante, antes de ello deberá encarar los partidos de preparación ante Japón y Corea del Sur, los cuales serán transmitidos por TV Azteca Deportes .

@angel_malagonv Luis Malagón tiene un valor en el mercado de 8 millones, resultado de ser titular en el América y Selección Mexicana

En tanto, Jiménez no vive su mejor momento en este Apertura 2025, pues solo ha disputado un partido de Liga BBVA MX, ya que fue relegado a la banca por Óscar García, un joven guardameta de 22 años que se ganó la confianza de Eduardo Berizzo, entrenador de León.

Los precios de Luis Malagón con el paso de los años

Luis Malagón actualmente tiene el mejor precio en toda su carrera, pues en sus inicios en Michoacán fue tasado en 200 mil euros (4.3 millones de pesos). El valor del guardameta mexicano aumentó cuando fue fichado por Necaxa y ganó la medalla de bronce con el tricolor en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Malagón llegó al América en 2023 con un valor en el mercado de 3.5 millones de euros (76.4 millones de pesos). Incluso, fue él quien le quitó la titularidad a Óscar Jiménez, que a la postre terminaría saliendo de las Águilas.

Luis actualmente tiene un precio de 8 millones de euros, resultado de ganar un tricampeonato con el conjunto de Coapa y ser el portero titular de la Selección Mexicana.

@oscarfcofabela1 Óscar Jiménez es el portero más barato de la Liga BBVA MX al tener un precio de 75 mil euros

Los precios del portero más barato de la Liga BBVA MX con el paso de los años

Óscar Jiménez arrancó su carrera en los extintos Jaguares de Chiapas, equipo con el que también alcanzaría su mayor valor en el mercado que fue de 800 mil euros (17.4 millones de pesos). Jiménez llegó al América en 2016, pero durante el mayor tiempo que permaneció en el club fue banca, por lo que su precio se devaluó conforme pasaron los años.

La caída más estrepitosa del precio de Óscar fue en un lapso de 2 años, desde cuando perdió la titularidad en América por Malagón hasta llegar a León. En ese tiempo estaba valuado en 400 mil euros (8.7 millones de pesos), pero ahora cuesta 75 mil.