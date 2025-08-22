Mientras en México se gana 120 mil pesos, el salario de Alexia Putellas en Barcelona

El futbol femenino ha avanzado a pasos agigantados en estos últimos años, aunque la diferencia entre Latinoamérica y Europa sigue siendo muy grande. Recientemente, Alexia Putellas comparó la Liga BBVA MX femenil con la Liga F y evidenció las diferencias. En cuanto a lo monetario también hay una brecha, pues las futbolistas mexicanas suelen cobrar 120 mil pesos al mes. En tanto, la figura del Barcelona tiene un sueldazo por ser de las mejores del mundo.

Esto equivale a 6,500 dólares mensuales aproximadamente, es decir, $78,000 USD al año. De acuerdo a la información que compartió el medio Relevo, Alexia Putellas pasó a cobrar 1 millón de euros brutos aproximadamente tras renovar su contrato con el FC Barcelona en el año 2024, es decir, cerca de 1,170,000 dólares por temporada. Esta diferencia de salario se puede observar en todo el plantel del Barça femenil respecto a las jugadoras mexicanas .

Alexia Putellas gana aproximadamente un millón en el Barça femenil

Cabe destacar que Alexia Putellas es una de las jugadoras más mediáticas en todo el mundo, pues ganó el Balón de Oro en dos ocasiones (consecutivas) y fue figura del Barcelona femenil por varios años. Su nombre ha atraído muchas marcas y, según comparte el medio Forbes, fuera del campo Putellas cobra 3,2 millones de dólares, lo que rondaría los 2,9 millones de euros. Una diferencia grande respecto a la imagen la Liga BBVA MX femenil y a cualquier liga latina.

¿Cuántos títulos tiene Alexia Putellas en su carrera?

A lo largo de su carrera, Putellas ha ganado un total de 23 títulos. Jugó en el Espanyol y en el Levante, pero en 2012 fichó por el FC Barcelona donde ha conseguido todos sus trofeos como jugadora profesional. Son 8 Ligas, 6 Copas de la Reina y 5 Supercopas de España a nivel doméstico, además de 3 Champions League. Además, acumula 192 goles con la playera blaugrana. Este es su palmarés completo:



8 Ligas

6 Copas de la Reina

5 Supercopas de España

3 UEFA Women’s Champions League

1 Mundial

¿Qué dijo Alexia Putellas sobre la Liga BBVA MX femenil?

Previo al duelo que jugarán las estrellas de la Liga BBVA MX femenil ante el Barcelona, Alexia Putellas habló en conferencia de prensa sobre la liga mexicana: “Las jugadoras españolas que más tiempo llevan aquí [México] me explicaban cómo funcionaba la liga, porque es un poco diferente a lo que hay en España con el Apertura y Clausura, [así como] las rivalidades y los grandes estadios donde se juega”, aunque reconoció que no ve con frecuencia el futbol mexicano.