Tras ABANDONAR a Pumas, Efraín Juárez sufre DERROTA de último minuto con su nuevo equipo en la Champions League

Efraín Juárez, tras salir de Pumas por la puerta de atrás, tomó un nuevo reto en su carrera. El entrenador mexicano, campeón en Colombia, tomó las riendas del equipo húngaro Győri ETO; y tras debutar en la Champions League, el resultado de hoy lo puso contra las cuerdas.

El equipo húngaro visitó este martes la cancha del Víkingur Reykjavík en Islandia, en el duelo correspondiente a la ida de la primera ronda clasificatoria del certamen continental.

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¿Cómo le fue a Efraín Juárez en su primer partido de Champions League?

Fue un partido cerrado, ríspido y de mucho choque físico. Cuando todo apuntaba a que Juárez lograría rescatar un valioso empate sin goles en calidad de visitante, una desatención en la zona baja derrumbó su planteamiento táctico en el último suspiro del encuentro.

Fue el minuto 90 cuando el delantero Nikolaj Hansen aprovechó un error en la zaga del Győri ETO FC para empujar el balón al fondo de la red. Este balde de agua fría sentenció el 1-0 definitivo, dejando a la escuadra del técnico azteca con las manos vacías y la frustración a tope en su primer compromiso oficial de la temporada.

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Del fracaso en la Liga MX al fracaso europeo

El tropiezo hace eco en México debido al contexto reciente del entrenador. Apenas el mes pasado, Juárez dejó la dirección técnica del Pedregal de forma inesperada.

Pese a registrar un torneo sobresaliente donde impuso récord de puntos y alcanzó la Gran Final del Clausura 2026 (la cual perdió ante la Máquina del Cruz Azul), las diferencias con la directiva universitaria lo llevaron a abandonar el proyecto para probar suerte en el Viejo Continente.

Ahora, el panorama es de matar o morir para el ex timonel auriazul. El Győri ETO FC está obligado a darle la vuelta al marcador global la próxima semana, cuando reciban el partido de vuelta frente a su afición en territorio húngaro el próximo martes 14 de julio a las 11:00 horas (hora del centro de México).

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