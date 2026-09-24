Miguel Borja confiesa qué pasará con su carrera y podría irse del Club América antes de lo previsto

Miguel Borja la rompe en el Club América, pues suma 3 goles en alrededor de 40 minutos, pues en los 2 duelos que lleva ha ingresado de cambio. El delantero gana 34 millones en las Águilas, club que podría dejar muy pronto, pues confesó qué pasará con su carrera en un corto plazo.

El "Colibrí" tuvo una entrevista el 22 de septiembre para el VBAR de AS Colombia, donde aseguró que tiene las puertas abiertas para volver a 2 clubes del país cafetalero, siempre y cuando él lo desee. En uno de estos equipos podría compartir vestidor con James Rodríguez, quien recientemente anunció su retiro de la selección.

El delantero aseguró que tiene las puertas abiertas para volver a Atlético Nacional y Junior.|Club América

"Yo tengo las puertas abiertas en [Atlético] Nacional y Junior, para cuando quiera volver a Colombia. Mi regreso a Colombia se dará en los tiempos de Dios y seré muy feliz”, mencionó el jugador del conjunto de Coapa.

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Los pasos de Borja en Nacional y Junior

Borja tuvo 2 etapas con Junior FC y una con Atlético Nacional durante su carrera en Colombia. Su primera experiencia con Nacional ocurrió en 2016, cuando llegó procedente de Cortuluá. En ese semestre disputó 27 partidos y marcó 17 goles en todas las competiciones.

Además, el delantero fue pieza importante para conquistar la Copa Libertadores 2016. Su salida se dio a finales de ese año, cuando Palmeiras lo compró para llevárselo al futbol brasileño.

Borja llegó a Junior en enero de 2020, cedido por Palmeiras. En su primera etapa permaneció hasta 2021, con 59 encuentros y 35 anotaciones. Posteriormente, regresó al club en 2022 y registró 27 partidos y 16 goles.

La primera salida de Junior ocurrió por el regreso a Palmeiras y, después, pasó por Grêmio. En 2022 volvió brevemente al cuadro barranquillero antes de fichar por River Plate.

La llegada de Borja al América

El colombiano llegó al América en este Apertura 2026 como uno de los refuerzos bomba del torneo. El delantero arribó a México procedente de Medio Oriente y firmó contrato por un año, con posibilidad de una extensión por uno más.