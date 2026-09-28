Miguel Borja logra el mejor promedio de gol en Club América

Mientras que Henry Martín firmó un hat-trick en la remontada del América ante el Necaxa, Miguel Ángel Borja también volvió a marcar y alcanzó una cifra que refleja su impacto inmediato con las Águilas. Sus estadísticas dejan en claro que ha sido un fichaje muy valioso y rentable para la directiva de las Águilas.

Tras el 4-2 del América ante el Necaxa, el delantero colombiano de 33 años llegó a 4 goles en apenas 3 partidos disputados en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Con esos números, el “Colibrí” registra el mejor promedio goleador del equipo en este arranque.

El delantero aseguró que tiene las puertas abiertas para volver a Atlético Nacional y Junior.|Club América

El increíble promedio de gol de Miguel Borja en el Club América

Miguel Borja volvió a hacerse presente en el marcador frente al Necaxa. En el minuto 55, aprovechó una recuperación de Erick Sánchez en la salida del conjunto local y sacó un disparo raso desde los linderos del área para poner al América en ventaja.

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Con este tanto, el atacante alcanzó 4 anotaciones desde su debut con las Águilas. Además, todos sus goles llegaron en sus primeros tres encuentros con el club, jugando apenas algunos minutos por cada uno de esos juegos.

Con técnica y destreza, Miguel Borja puso el tercero para Las Águilas 😮‍💨👌🔥 pic.twitter.com/KiOcnPVJUO — Club América (@ClubAmerica) September 28, 2026

¿Cuántos minutos disputó en cada partido y cuántos goles convirtió Borja?

El inicio de Borja destaca por la cantidad de goles que consiguió en pocos minutos. Marcó ante Cruz Azul en el Clásico Joven después de 12 minutos en cancha y posteriormente consiguió un doblete contra Chivas en el Clásico Nacional, durante 24 minutos.

Ante Necaxa disputó 75 minutos y volvió a marcar. En total, acumula 111 minutos con el América y cuatro goles, por lo que registra una anotación cada 27.75 minutos.

Henry Martín lidera actualmente la tabla de goleadores del equipo con 6 tantos, mientras que Borja ya suma 4, uno más que Brian Rodríguez.

Detalles del fichaje de Miguel Borja en el América

El Club América incorporó a Miguel Borja en agosto de 2026. Para concretar su llegada, las Águilas pagaron alrededor de 2.5 millones de dólares por el pase del colombiano.

El delantero colombiano llegó procedente del Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos y, pese a incorporarse tarde a la temporada, rápidamente comenzó a responder con goles.

