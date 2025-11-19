Miguel Herrera dice que nunca había fracasado como con la Selección de Costa Rica: “La estoy doliendo”

Miguel Herrera se quedó con las manos vacías y no logró clasificar a Costa Rica al Mundial 2026 , hecho que la prensa de aquel país catalogó como ‘fracaso histórico’. A pesar de que las Eliminatorias de la CONCACAF resultaron ser más accesibles por la amplitud de cupos y la clasificación directa de México, Estados Unidos y Canadá, el ‘Piojo’ no consiguió el objetivo y manifestó que fue su primer fracaso como entrenador de futbol.

Miguel Herrera revela que no clasificar al Mundial fue su primer fracaso como DT

“No me había encontrado en esta situación. Nunca había tenido esta situación. Hoy la estoy doliendo. Estoy entre dolor, amargura, tristeza, calentura, molestia. Todos los argumentos que uno no puede describir porque estaba muy ilusionado. Estoy muy orgulloso del grupo de jugadores que me encontré”, sentenció el ‘Piojo’ tras no conseguir el objetivo, resultado que derivó en su salida de Costa Rica .

Instagram Miguel Herrera / @miguelherreradt

Sin embargo, el entrenador mexicano no dejó de lado su ego y aprovechó la situación para destacar su extensa carrera en los banquillos: “No he tenido nunca un fracaso más como este. De 23 años, un fracaso. Creo que algo debe haber hecho las cosas bien para poder estar aquí”. Ahora, Herrera deberá encontrar un nuevo destino, luego de apagar el sueño de Costa Rica de estar en un nuevo Mundial.

Nos quedamos fuera de la eliminatoria más fácil de la historia ¡Esa mancha no se borra! pic.twitter.com/QCXTO7W2k4 — TD Más (@tdmascrc) November 19, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Mauricio Pochettino defiende a Miguel Herrera tras las críticas recibidas

Ante la ola de comentarios negativos, el entrenador de la selección de Estados Unidos salió a defender al ‘Piojo’ Herrera en conferencia de prensa. “Creo que hoy en día, aprovecho en español para decirlo, hay una falta de respeto muy grande hacia nosotros los profesionales, he visto la rueda de prensa de Costa Rica y el Piojo Herrera, he visto también en México, su entrenador, Javier Aguirre, nominado para mejor entrenador del Mundo y aun así nadie está contento.

Ganas partidos, pero siempre te buscan, yo creo que hay una gran falta de respeto hacia los profesionales, cualquiera hoy puede opinar y decir cosas que no tienen validez, que hacen mucho ruido y hoy en día a través de las redes sociales se puede fomentar”, complementó Pochettino tras la eliminación de Costa Rica.