Mike Tyson vs Jake Paul: Un tiro que va en serio

La pelea entre el boxeador norteamericano Mike Tyson y el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, que se celebrará el 20 de julio en Arlington, en Estados Unidos, será una pelea profesional oficial que contará en el palmarés de ambos, informó el promotor de la pelea este día.

El combate de pesos pesados se disputará a ocho asaltos de dos minutos con guantes de 14 onzas en el AT&T Stadium, con capacidad para 80.000 espectadores y sede de los Dallas Cowboys de la NFL.

Te puede interesar: Yamileth Mercado defiende su título por séptima vez

EN CALIENTE | Mauricio Sulaimán, Oscar Valdez y ‘Vaquero’ Navarrete

Mike Tyson, uno de los boxeadores más temidos de la historia, tendrá 58 años cuando suba al cuadrilátero por primera vez desde su combate de exhibición de noviembre de 2020 contra Roy Jones Jr., que terminó en empate.

Se pensaba que la pelea entre Tyson (50-6, 44 KO) y Paul (9-1, 6 KO), de 27 años, también sería de exhibición debido a la edad de Tyson, pero el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR) lo validó de todos modos.

Una exhibición no suele tener jueces y solo se puede ganar por KO, lo que significa que hay más posibilidades de empate.

Tres décadas de diferencia entre Mike Tyson y Jake Paul

La diferencia de edad de 31 años entre los púgiles es la mayor de la historia del boxeo profesional.

“Mike Tyson y Jake Paul firmaron para pelear entre sí con el deseo de hacerlo en un combate profesional sancionado que tuviera un resultado definitivo”, dijo Nakisa Bidarian, que junto con Paul fundó Most Valuable Promotions (MVP).

Los dos boxeadores se han pronunciado tras hacerse pública la noticia de que el combate no será de exhibición. Jake Paul ha comentado: “Mike Tyson quería que fuera una pelea profesional. Netflix quería que fuera profesional, así que acepté convertirla en una pelea profesional. El ganador se lleva todo”, mientras Tyson publicó en sus redes sociales: “Sí, es una pelea real autorizada. No estaba de broma cuando dije que sería un combate real”.

Te puede interesar: Revelan qué artista acompañará a Jaime Munguía rumbo al ring vs Canelo

Gran potencia muestra Mike Tyson en videos

Hasta el momento, ‘Iron Mike’, quien aún es el campeón más joven que ha habido en el peso pesado, se ha mostrado en diversos videos entrenando a alta intensidad y reproduciendo sus característicos movimientos como si los años no hubieran pasado. No obstante, no sabemos cuál será la capacidad de encaje que tenga el exmonarca de la categoría de los pesados o si estará trabajando convenientemente la elasticidad, aspecto vital para evitar una lesión especialmente para alguien de su edad realizando movimientos tan explosivos.