Milan le puso precio de 28 millones y Santiago Gimenez tomó una drástica decisión con su futuro

El futuro de Santiago Gimenez en el AC Milan ha estado en duda durante estos últimos días, luego de conocerse que la directiva ha pedido que su agente acerque ofertas de 28 millones de euros por el delantero mexicano . Además, la prensa italiana también criticó el estado físico del ex Cruz Azul a pesar de su buen rendimiento dentro del campo, sin embargo, Gimenez ya tomó una decisión.

“La única verdad es que mañana empieza la Serie A!!!! Que va a ser una increíble temporada! Andiamoooooo Forza Milan!!!”, fue lo que escribió Santi Gimenez en su cuenta oficial de X, disipando todos los rumores posibles sobre una posible salida del Milan. Cabe destacar que el Rossonero también cerró la contratación de Victor Boniface , delantero nigeriano que viene de jugar en el Bayer Leverkusen y que fue un factor determinante para aumentar los rumores sobre una salida del mexicano.

Santiago Gimenez se quedará en el AC Milan

Sin embargo, Gimenez tiene intención de quedarse en el Milan e incluso, la reciente lesión que sufrió Rafael Leão abrió el camino para que Massimiliano Allegri, entrenador del equipo italiano, utilice al delantero mexicano desde el inicio. Entre los equipos que buscaban contratar al ex Cruz Azul se encontraban el Feyenoord y el Nápoli como los más cercanos, además de otros equipos como Atlético Madrid y Newcastle.

La única verdad es que mañana empieza la @SerieA !!! y que va a ser una increíble temporada!!

Andiamoooooo Forza Milan!!! 🔥💪🏼❤️ — Santiago Gimenez (@Santgimenez_) August 22, 2025

El entrenador del Milan respaldó a Santiago Gimenez

Previo al debut contra Cremonese en la Serie A, Allegri pasó por conferencia de prensa y disipó todos los rumores sobre una posible salida de Santiago: “Estoy muy contento con la actitud de Santiago Gimenez. Espero que pueda jugar todo el partido mañana por la noche, ya que empezó a entrenar el 5 de agosto”, fue lo que comentó el entrenador italiano, dejando en claro que Gimenez se quedará en el Milan.

¿Cuándo juega Santiago Gimenez con el AC Milan por Serie A?

El AC Milan recibirá al Cremonese este sábado 23 de agosto en el estadio San Siro y el partido se jugará a las 12:45 horas (Ciudad de México), en el marco de la primera fecha de la Serie A. A falta de tener la alineación inicial, todo parece indicar que Santi Gimenez estará desde el arranque en el debut del Rossonero en la liga italiana.