Milan sorprendió a todos por esta decisión que tomó sobre Santiago Gimenez

Los cambios para Santiago Gimenez en el Milan no paran, pero no es para nada malo. Después de hacer gol en su debut en la pretemporada con el club y ser criticado por la afición , ahora se dio conocer que su equipo tomó la insólita decisión de jugar un partido oficial de la Serie A en Australia.

Sin que todavía se haga oficial, hace unos meses el Milan y el Como solicitaron a la Federación Italia de Futbol (FIGC) poder disputar un encuentro fuera del país sede. Desean enfrentarse en el segundo partido, en el que se vean las caras de la liga local en Australia. Esta decisión incluiría llevarse a todas sus estrellas, entre ellas Santi Gimenez, quien debe de seguir generando la aceptación de la prensa y los fanáticos.

¿Por qué quiere el Milan jugar a principios de año en Australia?

La Federación Italiana ya le solicitó a la FIFA y la UEFA el cambio de sede y solamente esperan una respuesta. Este cambio lo quiere hacer el Milan, ya que el partido está programado para el 6 de febrero de 2026 y es el duelo correspondiente a la Jornada 24. Ese día en el Estadio San Siro será la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que los rossoneris se quedarían sin localía.

Se espera que en los próximos días se dé una respuesta y, si es positiva, se podrá ver a Santi Gimenez jugando en Australia con el Milan. Eso sí, lo más seguro es que sea en la madrugada de México, pues son 16 horas de diferencia y, si el encuentro lo programan en la tarde, aquí sería el amanecer.

Santiago Gimenez y otra oportunidad con el Milan

La Serie A todavía no inicia su temporada 2024-2025 y será hasta el 23 de agosto cuando el Milan enfrente al Cremonese y la historia de Santi Gimenez como delantero del Milan vuelva a tener otra oportunidad, pues a lo largo del mercado de verano se dijo que el delantero mexicano podría salir de la institución.

Santiago Gimenez con el Milan ha disputado 19 partidos y se ha hecho presente en 6 oportunidades con gol, además de llevar 3 asistencias. Pero el canterano del Cruz Azul no ha vivido su mejor momento como rossoneri, pese a que llegó para ser la solución en el ataque y haciendo muchos goles, así como lo logró en el Feyenoord, de Países Bajos.