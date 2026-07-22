¿Comienza la presión? Esto se juega Milito en el partido entre Chivas y Juárez

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX no comenzó de la mejor forma para las Chivas del Guadalajara, institución que tuvo su primer juego como local en el Estadio Akron pero que, desafortunadamente para su causa, perdió los primeros 3 puntos luego de caer ante el Toluca por 2-0.

cruz azul

Esta situación ha comenzado a generar un nivel de presión en el banquillo de Gabriel Milito, por lo que no está de más conocer qué es lo que se juega el técnico argentino en el siguiente duelo en donde el Rebaño Sagrado se medirá a Juárez, una escuadra que también cayó en su debut.

¿Qué se juega Gabriel Milito en el juego entre Chivas y Juárez?

Más allá de que Chivas cayó una vez más ante una escuadra que aspira al título como ha ocurrido en las últimas dos temporadas, la realidad es que Gabriel Milito podría sumar un nivel de presión que no había tenido hasta ahora, más precisamente en un inicio de torneo.

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🤞🏼 Gifted with hunger & ambition 🐜 pic.twitter.com/MLqoJMqfnR — CHIVAS (@ChivasEN_) July 20, 2026

Y es que, durante el fin de semana pasado, el entrenador argentino fue cuestionado por una parte de la afición rojiblanca, la cual no entendió por qué elementos como Armando González, Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez no fueron titulares ante unos Diablos que buscarán el título de la Liga BBVA MX.

Dicho lo anterior, ahora Gabriel Milito deberá demostrar que tiene un buen manejo de vestidor y una buena metodología para sumar los primeros 3 puntos del torneo, pues de lo contrario una derrota más significaría un nivel de presión que posiblemente pueda terminar con su paciencia.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el partido entre Chivas y Juárez?

Recuerda que la Jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX comenzó este martes con los juegos de Toluca y Cruz Azul; sin embargo, Chivas tendrá su partido este sábado 25 de julio cuando se mida a la escuadra fronteriza. El compromiso está programado para iniciar a las 17:07 horas en el Estadio Akron de Jalisco.