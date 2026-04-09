¿Abrió el paraguas? Esto dijo Milito tras la baja de jugadores que tendrá Chivas en Liguilla

Han pasado algunos días desde el empate entre Chivas y Pumas, y el resultado sigue dejando varias sensaciones al respecto. De hecho, fue después de dicho compromiso que el técnico del Rebaño, Gabriel Milito, habló de los jugadores que el club perderá rumbo a la Liguilla.

La apuesta de Chivas por su cantera

Como sabes, Chivas será uno de los equipos que más jugadores presten a la Selección Mexicana con miras a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual sugiere que estos no estarán disponibles para la Liguilla. Ante tal situación, Milito ya mostró su postura al respecto.

¿Qué dijo Milito tras los jugadores que Chivas perderá en Liguilla?

Muchos pensaban que Gabriel Milito “abriría el paraguas” justificando el posible no campeonato de Chivas ante la baja de jugadores que el club tendrá; sin embargo, el técnico argentino se mostró muy satisfecho con el plantel que tiene, por lo que no puso pretextos rumbo a la fase final del campeonato azteca.

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“Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo, pero creo que podemos hacerlo bien y, en caso de que los chicos se vayan, que en algún momento tocará, estoy muy tranquilo con el plantel que tenemos. Más allá de que sean jugadores muy importantes para nosotros, siento que tenemos muy buen recambio y no será excusa los jugadores que se vayan”, explicó.

Cabe mencionar que, al día de hoy, son varios los futbolistas de Chivas que pueden emigrar antes de Liguilla con miras a la Selección Mexicana y, lógicamente, la Copa Mundial de la FIFA 2026. Entre estos destacan nombres como Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González.

¿A qué equipos enfrentará Chivas en este cierre del Clausura 2026?

Después del empate a dos tantos que vivió frente a Pumas en el estadio Akron, Chivas visitará la Sultana del Norte para medirse a los Tigres de la UANL en la Jornada 14 de la Liga BBVA MX. Finalmente, sus últimos tres enfrentamientos serán ante Puebla, Necaxa y Xolos de Tijuana.