La millonaria cifra que cuesta el once titular de Pumas UNAM en pesos mexicanos

Pumas UNAM es uno de los equipos más importantes de México. Al igual que los demás grandes del balompié nacional, su plantilla cuenta con futbolistas de jerarquía internacional que incrementan considerablemente el valor total del equipo. En este caso, reunimos a los jugadores que han sumado la mayor cantidad de titularidades en el Apertura 2026 y cuánto cuestan en total en pesos mexicanos.

La formación utilizada fue un 4-4-2, esquema que suele utilizar Esteban Solari en los partidos de Liga BBVA MX. Teniendo en cuenta las veces que iniciaron, así quedó conformado el once titular: Keylor Navas; Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; Uriel Antuna, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera; Juninho y Robert Morales.

¿Cuánto vale el once titular de Pumas del Apertura 2026 en pesos mexicanos?

Reuniendo el valor de todos los futbolistas mencionados y, con ayuda de la plataforma Transfermarkt, se estima que el valor del once inicial de Pumas es de 35.7 millones de euros. Esta cifra se traduce en 736.5 millones de pesos mexicanos al cambio actual, convirtiéndose en uno de los equipos más valiosos de toda la Liga BBVA MX.

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El futbolista más valioso del cuadro universitario es Robert Morales, quien tiene un precio de 7 millones de euros en el mercado, es decir, más de 144 millones de pesos. Por detrás aparece Pedro Vite, seleccionado ecuatoriano, quien tiene un valor de mercado de 6.5 millones de euros. Estos números se traducen a poco más de 134 millones de pesos en la actualidad.

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El precio de cada jugador titular de Pumas en el Apertura 2026

Keylor Navas: 700 mil euros | 14.4 millones de pesos.

Rodrigo López: 4.5 millones de euros | 92.8 millones de pesos.

Nathan Silva: 4 millones de euros | 82.5 millones de pesos.

Rubén Duarte: 2 millones de euros | 41.2 millones de pesos.

Álvaro Angulo: 2.5 millones de euros | 51.5 millones de pesos.

Uriel Antuna: 2.5 millones de euros | 51.5 millones de pesos.

Víctor Arteaga: 1 millón de euros | 20.6 millones de pesos.

Pedro Vite: 6.5 millones de euros | 134 millones de pesos.

Luciano Herrera: 1 millón de euros | 20.6 millones de pesos.

Juninho: 4 millones de euros | 82.5 millones de pesos.

Robert Morales: 7 millones de euros | 144 millones de pesos.

Crédito: Mexsport

¿Cómo se eligió el once titular de Pumas para calcular su valor?

Para conformar esta alineación se tomaron en cuenta las titularidades de cada futbolista durante las primeras 10 jornadas del Apertura 2026. Los jugadores fueron distribuidos en un 4-4-2, uno de los esquemas utilizados por Esteban Solari, respetando las posiciones que desempeñan dentro del equipo.

Así, el cálculo reúne el valor de mercado de los jugadores que más veces arrancaron en cada sector. No significa que los 11 hayan iniciado juntos un mismo partido, ya que el entrenador ha realizado cambios durante el torneo.