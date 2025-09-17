¿MLS o Liga BBVA MX? Qué torneo vale más con todas y sus máximas estrellas del verano: te sorprenderá saber

La rivalidad entre la MLS y la Liga BBVA MX cada vez es más constantes. Los torneos que juegan entre ambos equipos es un parámetro de las competencias entre las dos ligas. La última ocasión que se enfrentaron equipos de la MLS y de la Liga BBVA MX, fue en la Leagues Cup. En dicho torneo salió campeón el Seattle Sounders, pero los clubes mexicanos se despidieron desde los cuartos de final. Ahora, para sorpresa de muchos, la MLS está mejor valuado, en 1.36 mil millones de euros. La mexicana en 883.80 millones de euros.

En el reciente mercado de fichajes, los clubes de la Liga BBVA MX ha realizado compras de gran calidad, pero aun así, la MLS está mejor valuada. Antes de que cerrara el mercado de verano, los Rayados se hicieron de los servicios del delantero francés Anthony Martial. El galo militó en el Manchester United y hasta compartió vestidor con Cristiano Ronaldo. La Major League Soccer no se quedó atrás y se hizo de los servicios de Rodrigo De Paul y Heung-min Son.

Los grandes fichajes de la Liga BBVA MX y la MLS

Este semestre, además de Anthony Martial, también se sumaron grandes nombres y con mucha calidad. Ángel Correa dejó España para enrolarse con los Tigres de la UANL. Allan Saint-Maximin rompió paradigmas con el América.

José Paradela pasó del Necaxa al Cruz Azul, La Máquina buscó un delantero de élite tras la negativa de Jovic, pero no le llegó. Samir Caetano aterrizó en Pachuca. Keylor Navas y Aaron Ramsey fueron las bombas de los Pumas. Más los que ya estaban: Sergio Ramos, James Rodríguez, Sergio Canales.

Por su parte, la liga estadounidense con los ya mencionados De Paul y Son, más la gran cara del torneo, Lionel Messi. Sumamos a Thomas Muller, Wessam Abou Ali y Kristoffer Velde.

Hay que recordar que la MLS se ha convertido en los últimos años en un torneo que exporta muchas de sus estrellas y, por lo mismo, le gusta que sus clubes se sigan reforzando con jugadores de calidad europea.