MLS presume y resalta ‘CREAR’ jugadores de la Selección Mexicana
La MLS decidió presumir y detalló que fue el encargado de crear a jugadores de la Selección Mexicana
Este martes 27 de enero del 2026, la MLS incendió las redes sociales al publicar una imagen en la que aparecen dos jugadores de la Selección Mexicana y asegurar que fueron creados en el futbol de Estados Unidos.
El posteo de la MLS, es una foto de Obed Vargas y de Brian Gutiérrez usando el uniforme de la Selección Mexicana, previo a enfrentar a Panamá y asegura el torneo que los dos jugadores fueron creados por la competición.
Built by MLS pic.twitter.com/EvTStN2Mdb
— Major League Soccer (@MLS) January 27, 2026
La publicación encendió a los aficionados mexicanos y de la MLS pues son dos jugadores con ambas nacionalidades, que en algún momento fueron convocados con las categorías inferiores de Estados Unidos pero que han decidido jugar con México.
Así reaccionó la afición a la publicación de la MLS
La afición reaccionó de diferentes formas, un sector se burlo de la MLS de presumir a los dos futbolistas que decidieorn jugar mejor para México.
But they realized that Zendejas, who is very good, isn't given much playing time; they prefer to play for Mexico.
— Rubén (@_ezra7) January 27, 2026
But they chose the best team in North America: Mexico!!!! 🇲🇽
— ARTURO SANCHEZ-OCHOA 🇲🇽 (@ArturoSanchezL) January 27, 2026
"Built by MLS" but leaving it behind to BIGGER & better things.✌️
— L.A. Native (@LA_Native_1) January 27, 2026
Gracias por formar nuestros jugadores
— Daniel Arechiga ⚡ ⚡🇲🇽 (@agdaniel89) January 27, 2026
Congrats for the title “we built those players” 👏🏼👏🏼 good luck in CONCACAF this year tho
— Charlie High (@policarpo639) January 27, 2026
De igual forma, un sector de la afición hizo comentarios en burla de que formaron a los jugadores pero no les sirve de nada formarlos.
Keep up the good work, MLS. Liga MX doesn’t give a 💩about youth development.
— FCOJP (@FCOJP1417) January 27, 2026