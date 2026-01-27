logo deportes horizontal
MLS presume y resalta ‘CREAR’ jugadores de la Selección Mexicana

La MLS decidió presumir y detalló que fue el encargado de crear a jugadores de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia
La Selección Mexicana se enfrentará a Bolivia|Daniel Benavides/MEXSPORT
Selección Azteca

Escrito por:  Iván Vilchis

Este martes 27 de enero del 2026, la MLS incendió las redes sociales al publicar una imagen en la que aparecen dos jugadores de la Selección Mexicana y asegurar que fueron creados en el futbol de Estados Unidos.

El posteo de la MLS, es una foto de Obed Vargas y de Brian Gutiérrez usando el uniforme de la Selección Mexicana, previo a enfrentar a Panamá y asegura el torneo que los dos jugadores fueron creados por la competición.

La publicación encendió a los aficionados mexicanos y de la MLS pues son dos jugadores con ambas nacionalidades, que en algún momento fueron convocados con las categorías inferiores de Estados Unidos pero que han decidido jugar con México.

Así reaccionó la afición a la publicación de la MLS

La afición reaccionó de diferentes formas, un sector se burlo de la MLS de presumir a los dos futbolistas que decidieorn jugar mejor para México.

De igual forma, un sector de la afición hizo comentarios en burla de que formaron a los jugadores pero no les sirve de nada formarlos.

