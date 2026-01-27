MLS presume y resalta ‘CREAR’ jugadores de la Selección Mexicana

Este martes 27 de enero del 2026, la MLS incendió las redes sociales al publicar una imagen en la que aparecen dos jugadores de la Selección Mexicana y asegurar que fueron creados en el futbol de Estados Unidos.

El posteo de la MLS, es una foto de Obed Vargas y de Brian Gutiérrez usando el uniforme de la Selección Mexicana, previo a enfrentar a Panamá y asegura el torneo que los dos jugadores fueron creados por la competición.

Built by MLS pic.twitter.com/EvTStN2Mdb — Major League Soccer (@MLS) January 27, 2026

La publicación encendió a los aficionados mexicanos y de la MLS pues son dos jugadores con ambas nacionalidades, que en algún momento fueron convocados con las categorías inferiores de Estados Unidos pero que han decidido jugar con México.

Así reaccionó la afición a la publicación de la MLS

La afición reaccionó de diferentes formas, un sector se burlo de la MLS de presumir a los dos futbolistas que decidieorn jugar mejor para México.

But they realized that Zendejas, who is very good, isn't given much playing time; they prefer to play for Mexico. — Rubén (@_ezra7) January 27, 2026

But they chose the best team in North America: Mexico!!!! 🇲🇽 — ARTURO SANCHEZ-OCHOA 🇲🇽 (@ArturoSanchezL) January 27, 2026

"Built by MLS" but leaving it behind to BIGGER & better things.✌️ — L.A. Native (@LA_Native_1) January 27, 2026

Gracias por formar nuestros jugadores — Daniel Arechiga ⚡ ⚡🇲🇽 (@agdaniel89) January 27, 2026

Congrats for the title “we built those players” 👏🏼👏🏼 good luck in CONCACAF this year tho — Charlie High (@policarpo639) January 27, 2026

De igual forma, un sector de la afición hizo comentarios en burla de que formaron a los jugadores pero no les sirve de nada formarlos.