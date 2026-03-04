MLS y Whitecaps tendrán que pagar multa millonaria por la ausencia de Messi

Luego de un proceso que atrapó la atención de los medios, Corte Suprema de British Columbia ha informado que se llegó a un acuerdo por la demanda colectiva que se presentó en contra de la Major League Soccer (MLS) y el Vancouver Whitecaps, donde se argumentaba que se usó ‘material promocional engañoso’.

Esta llamada publicidad engañosa fue usada para vender los boletos para el partido entre el Inter Miami CF y el Vancouver Whitecaps, el cual se disputó el pasado 25 de mayo de 2024.

Real Madrid 1-2 Barcelona | RESUMEN Y GOLES | Copa de Leyendas 2026 | Azteca Deportes

¿Cuál fue el argumento de la demanda?

La demanda se presentó bajo el argumento de que tanto la liga como el club, vendieron los boletos con la expectativa de que las estrellas del Inter Miami, entre los que destacan Lionel Messi, Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, formarían parte del encuentro.

Pero las cosas no fueron así, ya que tan solo unos días antes del partido, el director ejecutivo del Vancouver Whitecaps, reveló que Messi, Suárez y Busquets no iban a estar presentes, ya que Gerardo Martino había tomado la decisión de darle descanso a sus estrellas.

Tras el anuncio de la ausencia de dichos jugadores, Vancouver Whitecaps ofreció descuentos en comida y bebidas a los más de 50 mil aficionados que estaban previstos en el duelo.

Luego de todo el proceso, el tribunal dictaminó que los demandados tendrán que pagar de forma colectiva 329 mil dólares para cerrar la demanda, también se acordó que el Vancouver Whitecaps debe revisar los términos en los que vende sus boletos, sumando una leyenda, donde mencionan que las plantillas de los equipos y las alineaciones de los jugadores están sujetas a cambios en cualquier momento antes o durante el evento.

