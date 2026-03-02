Lionel Messi hace historia en el Clásico de la MLS

Inter Miami CF dio vuelta a un marcador adverso en el Clásico de la Florida y se impuso 2-4 como visitante frente al Orlando City SC, en un duelo que quedará como uno de los episodios más memorables del inicio de la temporada 2026.

El encuentro en el Inter&Co Stadium comenzó cuesta arriba para los visitantes, ya que a los 18 minutos Marco Pašalić puso el 1-0 y, seis minutos después, Martín Ojeda amplió la ventaja local a 2-0 tras una buena combinación por la banda. La reacción de Miami llegó de manera rápida en el complemento, a los cuatro minutos del segundo tiempo, Mateo Silvetti recortó distancias con su primer tanto importante en la competición, lo que dio aire al conjunto dirigido por Javier Mascherano.

¿Cómo fue el doblete de Lionel Messi con el Inter Miami?

La igualdad llegó gracias a la intervención decisiva de Lionel Messi, que transformó un zurdazo en el 57' para poner el 2-2 y marcar el inicio de la avalancha rosada. Ya en la recta final, Telasco Segovia adelantó a Miami con un tanto clave en el 85' y, finalmente, Messi cerró la faena con un espectacular tiro libre en el 90' que sentenció el 2-4 definitivo.

Más allá del marcador, la lectura táctica de las fue clara, porque Orlando controló los primeros 45 minutos mediante presión y transiciones rápidas, pero perdió consistencia defensiva en el segundo tiempo; Inter Miami, por su parte, mejoró la verticalidad y la precisión en los pases entre líneas, factores que habilitaron la remontada. La victoria representa además el primer triunfo del equipo de Miami en la presente campaña que inició la semana pasada y alimenta expectativas en la afición sobre la capacidad del plantel para reponerse tras un arranque irregular.

Un Clásico, cada vez más atrapante

Se vivió un clásico vibrante que tuvo de todo a lo largo del encuentro, con buen futbol, alternativas en el marcador y protagonistas de élite y que deja a Inter Miami con un impulso importante mientras Orlando City deberá corregir errores para recuperar su solidez defensiva, si no quiere que la joven temporada empiece con una crisis.

