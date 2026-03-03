Los jugadores LATINOS que ENCENDIERON la Semana 2 de la MLS

La MLS 2026 sigue tomando temperatura y la Semana 2 dejó claro que el talento de los jugadores latinos vuelve a marcar el ritmo en la liga. Sí, Lionel Messi fue determinante con Inter Miami, pero no caminó solo. Seis clubes, cinco nacionalidades reflejan profundidad, carácter y pegada en las canchas de Estados Unidos.

Desde el Snapdragon Stadium, donde San Diego FC hiló su segundo triunfo, hasta la solidez mostrada por Real Salt Lake, la jornada confirmó que los latinos están siendo protagonistas en este arranque de torneo.

¿Quiénes fueron los latinos más destacados de la Semana 2 de la MLS?

En el arco, el brasileño Rafael Cabral sostuvo el invicto de Real Salt Lake ante Seattle Sounders con intervenciones decisivas. Seguridad aérea, reflejos felinos y liderazgo. Su actuación prolongó una racha histórica en casa que ya supera la década sin derrotas ante los Sounders.

En defensa, la presencia sudamericana fue dominante: Eddie Segura (Los Angeles FC) impuso jerarquía en el fondo angelino; Jefferson Díaz destacó con Minnesota; y Mathías Laborda aportó salida limpia y una asistencia que abrió caminos. Orden táctico, anticipación y contundencia en los duelos individuales definieron su inclusión.

En el mediocampo Marky Delgado fue decisivo para LA Galaxy con gol y asistencia. A su lado, Lucas y Manuel Sanabria ofrecieron equilibrio y creatividad. El ex Liga MX entendió los tiempos del partido y activó el primer golpe de Real Salt Lake con visión quirúrgica.

Top jugadores latinos en la MLS que debes ver

El cuarteto ofensivo latino que marcó diferencia en la MLS 2026

Arriba, Messi lideró la remontada de Inter Miami junto a Telasco Segovia en un segundo tiempo vibrante frente a Orlando City. Precisión en el último pase, lectura de espacios y contundencia frente al arco. Fue un mensaje claro: la experiencia y el talento siguen pesando.

El Galaxy también aportó dinamita ofensiva con Joao Klauss. La conexión entre sus atacantes desarmó líneas rivales y confirmó que el campeón quiere recuperar protagonismo en la Major League Soccer.

La Semana 2 dejó una fotografía nítida: la MLS se juega en inglés, pero se decide en español y portugués. Los latinos no solo brillan; sostienen proyectos, lideran vestuarios y definen partidos. Y esto apenas comienza.