‘Turco’ Mohamed carga contra el arbitraje de Karen Díaz

El partido entre el América y el Toluca, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026, fue llamativo, especialmente, por los constantes roces que derivaron en una trifulca entre múltiples elementos de ambos equipos, incluidos los directores técnicos; el de los Diablos Rojos, Antonio Mohamed, explicó que, a él, lo hizo explotar la decisión de la árbitro auxiliar, Karen Díaz, cuando evitó que un futbolista azulcrema respondiera durante la confrontación con Helinho, quien se fue expulsado por una patada cuando el balón todavía estaba en juego.

“No, lo que detona es la de Kevin Álvarez, es doble amarilla y de ahí detona todo. Lo que nos hace enojar es que la jueza de línea no puede abrazar a (Alejandro) Zendejas, yo no abracé ni a mi hija así, hay que ver las imágenes, si Zendejas quiere meter una trompada que la dé, no que sea hombre ni mujer, ella se metió, abrazó a Zendejas para que no hicieran nada”, dijo en conferencia de prensa.

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Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

Mohamed destacó el espectáculo brindado por ambos equipos

El 'Turco' se rehusó a profundizar en su crítica al cuerpo arbitral designado para el duelo en el Estadio Banorte y, por el contrario, normalizó el pique que se evidenció en varios tramos del choque, cuyos protagonistas tienen la posibilidad de volver a encontrarse en el corto plazo, si las cosas se dan para otro enfrentamiento entre azulcremas y escarlatas en la liguilla.

“No, del arbitraje ya está, las cosas extra futbolísticas ya están, Helinho se equivocó, si lo suspenden, tendremos que ver qué pasa. Si nos volvemos a encontrar en algún momento, se verá; si no, cada quien su camino, pasa en este tipo de partidos, quedan rencillas por enfrentamientos previos, no queda más que eso, creo que la gente que vino a ver el partido encontró lo que vino a buscar, a un Toluca atacando y otro que contragolpeó, fue un buen espectáculo”, expuso.

El 'Turco' ya piensa en lo que viene

El argentino habló sobre la dosificación de su plantilla y las rotaciones que podrían aparecer como resultado del apretado calendario que se aproxima para el Toluca, por los compromisos de la Liga BBVA MX y de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Desde la primera jornada, nosotros tenemos claro el objetivo primario, la Liguilla la vamos a jugar y buscaremos ganar, la fuerza está en Concacaf, ganando un partido ante los Ángeles, podríamos recibir la final, sabiendo que no puedes sacar tres o cuatro jugadores, el plantel es corto, los centrales están lesionados, no podemos fallar", finalizó.

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