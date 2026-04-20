Jardine advierte a todo el futbol mexicano tras vencer a Toluca

Cuando parecía menos probable, el América se impuso al Toluca en la Liga BBVA MX y su director técnico, André Jardine, le dio un valor y peso específico al resultado que puso a su equipo muy cerca de sellar su boleto a la liguilla del Clausura 2026.

“Una victoria que nos parecía fundamental, un partido que viene siendo duro entre los dos equipos, el actual campeón, hay que valorar mucho, el partido comenzó complicado, con Toluca generando, imaginamos el partido, a partir del minuto 20-25, tuvimos el control, buenas chances; después, el segundo tiempo, el equipo defendió la ventaja, teniendo para cerrar el partido, con Brian (Rodríguez) y (José Raúl) Zúñiga, hoy fue una demostración de lo que somos como grupo, como equipo, lo que podemos hacer, cuánto nos importa el América, salgo feliz”, dijo en conferencia.

Te puede interesar: Su precio no paró de bajar desde que llegó a la Liga BBVA MX pero hoy es la figura de su equipo en el Clausura 2026

Con respecto a las formas mostradas a lo largo del semestre en curso, complementó: “Del ataque, una tentativa, cuando el equipo no está funcionando, el entrenador busca de una u otra, a veces no te sale y te matan todos, bien, creo que aquí en América, casi tres años, ya vemos demostraciones de reinventarnos, buscar formas distintas, que funcionen”.

Necaxa vs Tigres | Resumen extendido | Jornada 15 | Clausura 2026

Jardine, orgulloso por el triunfo logrado

El entrenador brasileño interpretó el triunfo de sus comandados como uno con dirección a la afición azulcrema y aprovechó para lanzar una advertencia sobre el potencial que el conjunto de Coapa no ha mostrado aún.

“Nuestros aficionados estaban dolidos como nosotros, era importante darles respuesta; estos que están en el barco, es impresionante la gente, agradecer la presencia, el apoyo, también dos años y medio, algunos ya se bajaron del barco, aquí somos tranquilos y aceptamos si se quieren subir al barco, esta sensación de dar una alegría a la afición, transmitirles el mensaje de que estén con América porque este grupo va a pelear por el título, no tengan duda que, en cuanto tengamos chances, partidos por jugar, vamos a dejar una cosa más de lo que veníamos dejando, es un buen inicio para recuperar el torneo mexicano”, indicó.

Una victoria más que importante

Al tiempo que reiteró su intención de mantenerse en el cargo que ostenta desde mediados del 2023, Jardine se mostró consciente de que el cuadro emplumado no está donde él pretende; sin embargo, hizo énfasis en que la victoria a costa de un club que ha sido dominante en la época reciente servirá como punto de inflexión para la causa americanista.

“Tenemos dos partidos complicados, con rivales directos, tenemos menos puntos de los que queríamos tener, garantizados en los ochos no estamos y no había pasado en otros torneos. Ganarle a un rival como éste da la confianza de que podemos enfrentar a cualquier rival de la liga, ya lo sabíamos, pero teníamos que saber qué tan buenos somos, no nos da tranquilidad, sí confianza para el cierre de torneo, con mucha fuerza por los objetivos”, sentenció.

Te puede interesar: Liguilla al momento: ¿Qué necesitan Toluca, América, Atlas y León para clasificar en la Jornada 16?