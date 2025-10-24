deportes
Nota

Mortal Kombat 2 de nueva cuenta reprograma su fecha de lanzamiento

Mortal Kombat 2 ha sufrido un nuevo cambio en su fecha de lanzamiento; sin embargo, en esta ocasión la noticia es buena para sus miles de fanáticos.

Instagram: Mortal Kombat
Alan Chávez - Marktube
Esports
En teoría, la segunda entrega estaba confirmada para estrenarse mañana 24 de octubre; sin embargo, las cosas han dado un giro importante y, ahora, se conoce que Mortal Kombat 2 cambió nuevamente su fecha de lanzamiento, lo cual hará que la película llegue antes de lo que se había mencionado en un principio.

Entrevista exclusiva con Charly Rodríguez | Selección Azteca

Se trata, sin duda, de una de las películas más esperadas de los últimos años debido al nivel de expectativa que tiene. Por tal motivo, el hecho de que Mortal Kombat 2 sufriera un nuevo cambio en su fecha de lanzamiento hizo que sus miles de fanáticos alrededor del mundo lanzaran un grito de alegría.

¿Cuándo se estrena Mortal Kombat 2?

Tanto Nel Line Cinema como Warner Bros confirmaron, recientemente, que la nueva entrega de Mortal Kombat 2 sufrió un cambio en su fecha de estreno. Y es que, después de haber sido prevista para el 24 de octubre del 2025, ahora se sabe que su llegada será el 8 de mayo del 2026.

Vale mencionar que esta es la segunda vez que la película sufre una modificación en cuanto a su fecha de lanzamiento, pues en primera instancia pasó de octubre al 15 de mayo del 2026. Ahora, su estreno será una semana antes gracias al interés y entusiasmo que ha generado con sus fanáticos.

La intención con este cambio es aprovechar la mayor parte del público que disfruta ver películas durante el verano; además, cuenta con una intención secundaria que es alejarse del estreno de la nueva entrega de Star Wars, la cual llegará a las principales salas de cine el 22 de mayo del 2025.

¿De qué tratará Mortal Kombat 2?

De acuerdo con lo establecido por New Line Cinema, Mortal Kombat 2 cuenta con un nivel de alto riesgo dentro de la franquicia de los videojuegos debido a la trama que contará, por lo que se espera que vuelvan personajes de la talla de Kitana y Johnny Cage , los cuales serán interpretados por Adeline Rudolph y Karl Uban, respectivamente.

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

