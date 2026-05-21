🇲🇽 ¡SE ERIZA LA PIEL! Tremendo mosaico en el Azul durante el Himno Nacional

¡POSTAL INOLVIDABLE EN LA FINAL! La afición protagonizó un momento espectacular en el Estadio Azul con un impresionante mosaico durante la interpretación del Himno Nacional Mexicano.

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