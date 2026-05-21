🇲🇽 ¡SE ERIZA LA PIEL! Tremendo mosaico en el Azul durante el Himno Nacional
Momento IMPRESIONANTE en el Estadio Azul 🇲🇽🔥 La afición armó un espectacular mosaico mientras sonaba el Himno Nacional Mexicano previo a la Final entre Cruz Azul y Pumas 🏟️⚽
¡POSTAL INOLVIDABLE EN LA FINAL! La afición protagonizó un momento espectacular en el Estadio Azul con un impresionante mosaico durante la interpretación del Himno Nacional Mexicano.
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