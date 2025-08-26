Muchos reprochan que Efraín Juárez está desaprovechando a este crack que vale 4 millones

Adalberto Carrasquilla es el futbolista que Efraín Juárez está desaprovechando, pues no lo utiliza en su posición natural; en cambio, lo pone más en la ofensiva cuando su función está en el mediocampo. El crack que vale 4 millones de euros (86.8 millones de pesos) suma apenas 2 torneos en Pumas, pues fue presentado como fichaje bomba para el Clausura 2025 .

De acuerdo con las estadísticas del analista Oscar Mendoza, el panameño solo ha arrancado de inicio un partido en su posición natural: doble pivote, pues en los 5 restantes el entrenador mexicano lo utiliza como media punta para acompañar al delantero Guillermo “Memote” Martínez, quien mandó un mensaje a la afición tras fallar un gol cantado contra Necaxa .

@adalbertocarrasquilla18 Adalberto Carrasquilla no es utilizado en su posición habitual por Efraín Juárez

Carrasquilla fue utilizado atrás del delantero en el partido que Pumas empató a cero goles contra Puebla, disputando en esa posición los 90 minutos. Un ejemplo de que el seleccionado panameño está situado en un lugar dentro del campo más ofensivo que la que acostumbraba.

Este es el rendimiento de Adalberto Carrasquilla en el esquema de Efraín Juárez

Adalberto Carrasquilla es utilizado por Efraín Juárez como media punta en el Apertura 2025, torneo en el que suma 3 asistencias en 6 jornadas disputadas. Pese a las buenas estadísticas que presenta el panameño el equipo no anda bien, pues se ubica en la posición 13 de la Tabla General con una victoria, 3 empates y 2 derrotas.

Por lo anterior, surge la duda de si sería mejor opción poner a Carrasquilla en una posición que ya conoce y que le puede rendir de mejor manera al entrenador mexicano, a fin de fortalecer su mediocampo y empezar a recuperar posiciones en el torneo, pues de lo contrario se quedarían nuevamente fuera del Play-in y de la Liguilla.

El precio de Adalberto Carrasquilla desde que es dirigido por Pumas

Adalberto Carrasquilla llegó a Pumas para el Clausura 2025, torneo en el que también arribó Efraín Juárez al banquillo de la UNAM para suplir a Gustavo Lema. Desde entonces, el mediocampista decreció su precio en el mercado, según Transfermarkt, pues actualmente vale menos de 4 millones de euros: 3.8 millones (82.5 millones de pesos).