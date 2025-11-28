Muere jugador de básquetbol colegial de Estados Unidos a los 20 años tras sufrir una terrible lesión

El deporte colegial de Estados Unidos está de luto luego de que se informara sobre la muerte del jugador de básquetbol, Ethan Dietz del Connors State College de Oklahoma, tras sufrir una lesión durante un partido.

Te puede interesar: WWE: Brock Lesnar y el día en que casi se rompe el cuello por un mal lance (VIDEO)

“El Güerito de Tepito Habla Tras su Victoria en Arabia: Entrevista Exclusiva”

Muere Ethan Dietz, jugador de básquetbol colegial, tras sufrir una lesión en la cabeza

La universidad Connors State College informó a través de sus redes sociales sobre la muerte de su jugador Ethan Dietz a sus 20 años tras sufrir una lesión en la cabeza durante la derrota de su equipo 69-64 ante Grayson College en Denilson, Texas, el pasado 22 de noviembre.

De acuerdo con diversos reportes, Dietz disputó 20 partidos en los que anotó seis puntos, una asistencia y un bloqueo; sin embargo, un codazo en la cabeza propinado por un adversario lo obligó a salir de la duela con ayuda de un compañero.

Ya en la banca comenzó a presentar mareos, por lo que fue trasladado a un hospital, aunque no se ha brindado información adicional. La universidad ha solicitado las grabaciones del partido para profundizar en la investigación.

“La pérdida de Ethan nos recuerda a todos lo valiosa que es la vida y cuánto influyen en nosotros quienes nos rodean. Al superar esta pérdida juntos como comunidad, dejémonos inspirar por el espíritu, la amistad y el amor de Ethan”, publicó la institución educativa.

Connor State Collage Ethan Dietz perdió la vida tras sufrir una lesión

Connors State College suspende sus partidos en solidaridad con la familia de Ethan Dietz

La Connors State College informó que suspendió todos sus partidos programados para este fin de semana en solidaridad con la famlia y amigos de Ethan Dietz y como una muestra respeto.

La institución educativa anunció también la disponibilidad de asesoramiento psicológico para estudiantes, profesores y personal como un intento por acompañar a la comunidad educativa en su dolor.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo incursionará en un nuevo deporte y muchos fans no lo pueden creer