Muere actriz de ‘La Niñera’, serie famosa en los 90’s

Una de las series más famosas de los 90’s, ‘La Niñera', ha perdido a una de las actrices que formara parte de su elenco. Se trata de Nancy Frangione, quien compartió escenario con Fran Drescher.

La noticia se dio a conocer este jueves 24 de agosto. Frangione perdió la vida a los 70 años de edad en Massachusetts, su estado natal. No se reveló cuál fue la causa de la muerte.

Nancy Frangione, actriz de ‘La Niñera’, falleció

La participación de Nancy Frangione en ‘La Niñera', se dio únicamente en dos episodios. Entró como una de las familiares de la protagonista, interpretada por Fran Drescher.

Frangione tuvo participación en otras series como Mutlock, Buck Rogers, Highway to Heaven, Sharing Richard, In the Line of Duty, entre otros. Que descanse en paz, quien participara en una de las series más famosas de todos los tiempos.

