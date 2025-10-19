Muere el piloto Jorge Brandao el Rally de Marruecos, se fue a las dunas

El pasado 12 de octubre ,comenzó el Rally de Marruecos , una competencia de automovilismo y motociclismo deportivo, donde varias personas se hicieron presentes y disfrutaron de un evento especial. Sin embargo, las cosas no resultaron de la mejor, pues una tragedia sacudió.

De acuerdo con lo que se sabe, el piloto portugués Jorge Brandao , lamentablemente perdió la vida, después de sufrir un accidente en la ciudad de Erfoud, en medio del desierto del Sahara.

¿Cómo fue el accidente de Jorge Brandao?

Cabe mencionar que su pérdida fue confirmada por las personas que organizaron el evento, además detallaron que el piloto se encontraba en el kilómetro 214 cuando sucedió el accidente. Ante esta situación, mandaron un mensaje a sus seres queridos.

Fue por medio de un comunicado donde se detalló sobre lo sucedido con a Jorge: “Hoy, 17 de octubre, durante la quinta etapa del Rally de Marruecos, que discurre en bucle alrededor de Erfoud, el piloto de motocicletas Jorge Brandao, que participaba por segunda vez en la carrera, sufrió una caída en las dunas en el kilómetro 214”.

Se agregó que se mandaron a los cuerpos de emergencia: ‘Fue atendido rápidamente por los médicos de un helicóptero médico que lo trasladó al hospital de Erfoud’. Tras confirmarse su muerte, los organizadores lamentaron todo lo sucedido.

¿Quién era Jorge Brandao?

Para quienes no conozcan a Jorge Brandao, comenzó su carrera de motociclista a los 30 años, compitió en el Rally Dakar en enero de este año, uno de sus más grandes sueños, así lo reveló recientemente.