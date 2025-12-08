Promesa del boxeo mexicano muere a los 20 años; esta fue la razón

El boxeo mexicano , y el mundo del deporte en general, se encuentran de luto. En los últimos días las autoridades confirmaron la muerte de una joya del box nacional que perdió la vida con apenas 20 años de edad, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto a su situación.

Canelo vs Berlanga: La clave de Edgar Berlanga para vencer a Canelo Álvarez | Box Azteca

Josué David Hernández fue un boxeador mexicano que tenía apenas dos décadas en este mundo y que era considerado un pugilista que tenía todo para brillar a nivel nacional dentro del boxeo en turno. Desafortunadamente, su vida se vio apagada en los últimos días debido a una triste situación.

¿De qué murió Josué David Hernández, promesa del boxeo mexicano?

De acuerdo con información de El Heraldo Deportes, Josué David Hernández, quien apenas tenía 20 años de edad, perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca. Vale mencionar que su carrera comenzó hace una década, cuando supo que profesaba un gran amor por el boxeo con 10 años.

Te puede interesar: ¿Cuál es el récord que Messi NO rompió tras ganar la MLS?

Te puede interesar: ¿Cuáles son los jugadores con más faltas en la historia de los Mundiales?

El asesinato de Josué David Hernández, un talentoso boxeador de apenas 20 años sorprendió a la comunidad, ya que su vida fue arrebatada mientras intentaba proteger a su hermana de una agresión en San Luis Potosí. pic.twitter.com/FCnbdvYASw — Quinto Poder (@quintopodermex) December 5, 2025

A pesar de su juventud, David Hernández comenzaba a crear una carrera dentro del ambiente profesional en el Estado de San Luis, lo cual hizo que tuviera la oportunidad de formar parte de distintos torneos amateurs y estatales como el Johns Club y la FENAPO, por citar algunos ejemplos.

No obstante, la fuente menciona que este perdió la vida luego de sufrir la agresión de quien sería uno de sus familiares, por lo que su cuerpo fue encontrado sin vida el 2 de diciembre luego de, presuntamente, haber formado parte de una riña familiar cerca de la colonia Nuevo Progreso, en San Luis Potosí.

¿Cómo inició el incidente que terminó con la vida de esta joya del boxeo mexicano?

Una de sus hermanas habría sido agredida por su pareja, lo cual causó la molestia de David Hernández. Fue aquí en donde su cuñado lo habría atacado con una arma blanca para después escapar, por lo que hasta ahora se mantienen las investigaciones en torno a este lamentable suceso, el cual terminó con la vida de un boxeador que, según su entrenador, tenía un récord de 3-0.